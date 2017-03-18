Белоруска из Вены: В Австрии принята система 14-ти зарплат 7 18.03.2017, 18:46

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Фото: citydog.by

Переехавшая работать в IT-компанию в Австрии минчанка рассказала о работе, зарплате и отличии Вены от Минска.

3,5 года назад тестировщик, а сейчас менеджер проектов Оксана Матвеева переехала из Минска в одну из самых благополучных стран Центральной Европы – Австрию.

Как ИТ-компания наняла студентку филфака с «незамутненным сознанием»

– В 2008 году, когда меня взяли тестировщиком в австрийскую ИТ-компанию, я как раз закончила 3-й курс филологического факультета БГУ и решила, что быть учителем в школе – это не мое, – рассказывает dev.by Оксана. – Курс по методике преподавания «выбил» все романтические представления о филологии в целом.

У меня много друзей и знакомых работали в ИT, поэтому в какой-то момент я подумала, а почему бы и мне не попробовать себя в новой области. К тому же хотелось получить какие-то практические навыки, потому что в университете – много теории. Деньги тоже сыграли свою роль – разница в доходах учителя и тестировщика очевидна.

Попасть в ИТ тогда было куда проще – все только-только начиналось. Тестирования на моем проекте на тот момент не было, зато у команды была идея взять человека с еще «незамутненным» сознанием и обучить его «под себя». Поэтому мне приходилось осваивать профессию уже на месте и схватывать все на лету. Можно сказать, у нас царила атмосфера стартапа.

Еще два года я продолжала учиться и параллельно работать. Преподаватели и работодатель относились к этому лояльно: какие-то прогулы закрывались отработками, пропущенные часы на проекте отрабатывались по выходным. Очень поддерживали одногруппники, которые давали списать в нужный момент.

Неожиданное предложение на пятом году работы в ИТ

Шел пятый год моей карьеры в австрийской ИТ-компании, и я уже достаточно хорошо знала наш проект – платформу для процессинга электронных платежей для сети европейских банков. За это время мои позиции менялись несколько раз: с младшего тестировщика я доросла до руководителя команды тестирования, позже занималась бизнес-анализом и менеджментом проекта.

Фото: citydog.by

А в конце 2012 года заказчик предложил директору минского офиса взять на себя техническую поддержку его приложения. Но обязательное условие – два человека, которым это будет поручено, должны работать в главном офисе компании. Так мне предложили переехать в Вену.

Оформление документов для релокации заняло где-то четыре месяца: один месяц на их подготовку и еще три – на ожидание ответа из Вены через австрийское посольство в Москве. На шенгенскую визу можно подавать в немецкое посольство, которое есть и у нас, а вот на национальную или карту временного вида на жительства – только в австрийское.

Сейчас эта процедура занимает гораздо меньше времени. Австрия стала принимать больше специалистов, поэтому иммиграционные процессы упростились. У коллег, которые последний раз переезжали из Минска в Вену, от оффера до посадки в самолет прошло где-то 2-3 месяца.

Аренда квартиры: кто состоятельнее, тому и достанется

Переезжала я с котом, поэтому мне нужна была небольшая квартира с лояльными арендодателями. К счастью, в Вене нет предвзятого отношения к жильцам с домашними питомцами, и я без проблем нашла жилье.

Фото: citydog.by

Вообще, съем квартиры в Вене сильно отличается от Минска. В 90 процентах случаях квартиры сдаются по контракту, где прописано, сколько платишь, за что, когда должен выехать. Минимум такой контракт заключается на год, плюс у арендодателя есть три месяца, чтобы найти нового жильца.

Практически всегда перед заселением оставляется залог на то, что находится в квартире, даже если в ней нет мебели. При выезде эти деньги возвращаются, если у арендодателя нет претензий.

Первые мои апартаменты были не самыми лучшими, поэтому залог составлял примерно полторы стоимости месячной аренды. Сейчас я живу в квартире, где залог – три ее месячных стоимости. Если съем жилья происходит через агентство недвижимости (а здесь практически нет частных объявлений), то при оформлении договора нужно заплатить комиссию и ему, что составляет полторы-две месячных стоимости аренды и около 300 евро на издержки при оформлении документов и проверку собственности. Итого – приличная сумма получается (5000 евро).

Фото: citydog.by

В Австрии многое зависит от того, сколько ты получаешь. Если будет несколько претендентов на квартиру, то арендодатель выберет того, кто состоятельнее. Мне, например, нужно было прислать хозяину скриншот своего зарплатного счета.

Рабочий день в 7:30, отменная работа почты и билеты за полцены

Я часто ездила в Австрию в командировки, поэтому, когда переехала насовсем, культурного шока не ощутила.

Но некоторые особенности австрийского распорядка меня все-таки удивили. В Вене очень рано начинается рабочий день. Если в Минске к 9 часам люди только «подтягиваются» и хорошо, если к 11 соберется вся команда, то здесь абсолютно нормально видеть коллег в 7:30 в офисе, а в 11 – на обеде.

К новому режиму перестраиваешься быстро, потому что магазины и учебные заведения закрываются рано – в восемь часов, а парикмахерские, ветеринарные, почта – около семи. По субботам у них сокращенный день, а по воскресеньям и в государственные праздники – выходные. Единственное место, где можно что-то купить, если задержался на работе – вокзалы и аэропорт. Но там такие очереди, что, если закончилась соль, лучше поесть без нее.

Столь раннее закрытие общественных учреждений и магазинов обусловлено тем, что у всех должна быть равная возможность на отдых. Работать дольше обычного можно только в том случае, если трудится сам хозяин заведения.

Еще меня очень удивила, а точнее порадовала, работа австрийской почты. Все важные документы от паспортов до банковских карточек здесь отправляются бандеролью – и никаких накладок, задержек или потерянных бумаг.

Что касается транспорта, то в Австрии очень хорошо развита сеть железнодорожного покрытия. Трамваи ходят не только в черте города, но и в пригороды, например, в Баден. Венцы по субботам так добираются до IKEA.

Фото: citydog.by

Проездные билеты есть как для граждан страны (недельные, месячные, годовые), так и для туристов, предусматривают скидки на посещение музеев. Если вы часто пользуетесь железнодорожным транспортом, то скидочная карта может сэкономить бюджет (-50% в пределах страны и -25% на международные рейсы). Мне часто приходилось по работе бывать в Мюнхене, и эта карта окупилась компании уже на четвертую поездку. А если отслеживать какое-то направление, можно найти билеты за полцены, но они строго привязаны к номеру поезда, дате и времени отправления.

ЛЮБОВЬ К ТРАДИЦИЯМ И АВСТРИЙСКО-БЕЛОРУССКАЯ ПРИВЫЧКА

В Австрии кого ни спроси, все катаются либо на лыжах, либо на сноуборде. Любовь к зимним видам спорта у них в крови – Альпы все-таки. Начало сезона можно определить, когда на улице появляются люди с гипсами и бандажами. Я начала кататься на сноуборде только в этом сезоне, правда, не в Австрии, а в Калифорнии.

Что касается личных качеств, то австрийцы похожи на белорусов, потому что очень любят жаловаться. Жалуются абсолютно на все: вчера было солнце, а сегодня нет – у нас постоянно плохая погода, на Рождество не было снега – а когда я был маленький, он был всегда. Если сравнивать жизнь австрийцев и белорусов, то первым жаловаться вообще не на что.

В австрийцах мне нравится их преданность традициям. Возможно, это обусловлено тем, что у них была империя, и традиции поддерживались испокон веков. Их культурная жизнь насыщена и сегодня: много событий на любой вкус, цвет и кошелек.

Мое любимое – летний Film Festival, который длится два месяца. На это время у Ратуши устанавливается огромный экран и транслируются записи концертов (классической музыки, джаза, рока), балета, оперы. Там же можно попробовать блюда разной кухни – на площади организуют что-то вроде фуд-корта. В венских палатках, например, продают кайзершмаррн – сладкий омлет со сливовым вареньем. По легенде, кайзершмаррн был любимым блюдом кайзера.

ОТ СЕЗОННОЙ ТЫКВЫ ДО ШНИЦЕЛЯ И ШТРУДЕЛЯ

Австрийцы внимательны к сезонным продуктам, и очень интересно наблюдать, как в сезон абрикосов повсюду развешивают рецепты пирогов с этим плодом, а в другое время года – во всех кафе и магазинах будет тыква, даже в твоем холодильнике.

Австрийская кухня нравится нашим коллегам мужчинам, потому что она похожа на белорусскую: то же мясо и картошка. Например, шницель – большая и тонкая отбивная из телятины – зачастую превышает размеры тарелки и подается с картофельным салатом.

Поскольку австрийцы не представляют свою жизнь без выпечки, кулинарии у них открываются раньше любых других заведений – в 6 утра. Наиболее популярный завтрак – булочка типа сэндвича с разными начинками (Kornspitz) или венский розанчик (Kaisersemmel) с кофе. Знаменитый австрийский десерт, который можно заказать в кафе или сделать самому – штрудель с яблоками.

Фото: citydog.by

Австрийцы хоть и любят выпечку, но здесь вы не найдете изделий из ржаной муки наподобие «Бородинского» или «Балтийского» хлеба, только с тыквенными семечками. Очень не хватает гречки и нормального творога, в русских магазинах можно, конечно, это купить, но выходит прямо «золотая» крупа. Еще одна популярная сладость – марципан. Австрийский кондитер через 100 лет после смерти великого музыканта Моцарта изобрел шоколадные конфеты из марципана и назвал их его именем. Сегодня конфеты «Моцарт» – один из главных туристических сувениров.

В Вене много виноградников, но австрийское вино редко экспортируется, видимо, потому что оно очень вкусное. Есть даже праздник молодого вина (Wiener Weinwanderntag), когда народ ходит специальными маршрутами по холмам, где размещаются виноградники, и пробует вино нового урожая.

14 «БРУТТО» ЗАРПЛАТ

В Австрии принята система четырнадцати зарплат: двенадцать ежемесячных плюс рождественская в качестве бонуса и зарплата за один месяц в виде отпускных (обычно вместе с июньской). Тринадцатая и четырнадцатая зарплаты облагаются меньшим налогом, чем все предыдущие – примерно 15% от общей суммы.

Распространены такие понятия зарплаты, как «брутто» (без вычета налогов) и «нетто» (то, что получаешь на руки). В Минске такого я не встречала, ты сразу договариваешься на зарплату «нетто», а здесь наоборот.

Фото: citydog.by

Налогообложение зависит от получаемой суммы. Если она выше $60 тысяч в год, то примерно половина уйдет на налоги. Я получаю зарплатные выписки, в которых указано, сколько составляет «брутто» и «нетто», сколько уходит на социальные выплаты, налог и пенсионный фонд.

В Минске хороший айтишник на руки получает больше, чем в Австрии. При переезде зарплата может упасть, но зато жизнь будет комфортной и стабильной. За все это время я не помню резких повышений цен в магазинах.

ПРОГРАММЫ МИГРАЦИИ И ИЕРАРХИЯ ПРЕСТИЖНЫХ ПРОФЕССИЙ

Фото: citydog.by

В Австрии действуют программы миграции «Красно-бело-красная карта» (RWR-карта) и «Голубая карта ЕС». Квалифицированные специалисты с опытом работы от 6 лет могут подаваться на национальную визу без «оффера» от австрийского работодателя и в течение полугода искать работу уже в Австрии. Если опыт работы небольшой, то без приглашения попасть в страну будет сложно. Джуниоров вряд ли кто-то будет перевозить – слишком большие затраты.

ИТ – не самая популярная и богатая отрасль в Австрии, поэтому при виде java-разработчика никто не восклицает «Ты джавист, ничего себе!». Если в Беларуси на свидании парень скажет, что он..