США и Китай договорились сотрудничать по КНДР 2 18.03.2017, 19:14

Фото: AP

Рекс Тиллерсон и Ван И договорились о совместных усилиях в поисках северокорейского урегулирования.

Соединенные Штаты и Китай намерены углубить сотрудничество в поисках решения в конфликте вокруг создания ядерного оружия в КНДР. Две страны будут прилагать совместные усилия, чтобы склонить Пхеньян к изменению курса, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу, 18 марта, после переговоров с министром иностранных дел Китая Ваном И в Пекине, пишет DW.

Стороны сошлись во мнениях о том, что ситуация на Корейском полуострове достигла "опасного уровня" напряженности. Поэтому необходимо сделать "все возможное, чтобы предотвратить начало какого-либо столкновения", указал Тиллерсон.

Ван И в свою очередь сообщил, что переговоры с американским коллегой были "честными, прагматическими и продуктивными". "Что бы ни произошло, мы должны взять на себя обязательства добиться урегулирования конфликта дипломатическими средствами", - подчеркнул И. По его словам, Вашингтон и Пекин не намерены отказываться от надежды достичь мира на Корейском полуострове. Какими будут конкретные шаги в этом направлении, стороны не сообщили.