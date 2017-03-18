Турция осудила присоединение Крыма к РФ в третью годовщину аннексии 6 18.03.2017, 19:45

Анкара заявила, что продолжит защищать права и интересы крымских татар, которые исторически проживают на полуострове.

Министерство иностранных дел Турции заявило о незаконности аннексии Крыма Россией и призвало к уважению территориальной целостности Украины.

В сообщении на сайте (перевод - «Радио Свобода») ведомства в третью годовщину вхождения полуострова в состав России также говорится о том, что Анкара продолжит отстаивать права и интересы крымских татар, живущих на аннексированном полуострове.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Большинство стран мира и ООН считают присоединение незаконным. Турция также не признала Крым частью России. В январе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет пересматривать свою позицию по этому вопросу даже несмотря на возобновление сотрудничества с Россией.