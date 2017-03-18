10-летний витеблянин победил на Международном конкурсе комиксов в Швейцарии 4 18.03.2017, 19:55

Фото с сайта kp.by

Глеб Николаев нарисовал историю дружбы инопланетных роботов с земными пчелами.

Комиксы Глеб Николаев рисует с детсадовского возраста. Сейчас ему десять лет, а количество рисованных историй измеряется уже коробками и килограммами, пишет kp.by.

- Приходится даже придумывать места для хранения их вне дома, - улыбается мама Глеба Виктория. Ее любимая история из обширного архива сына - комикс о том, как роботы-мальчики боролись с очередными злодеями вместе с роботами-девочками.

- Обычно в комиксах Глеба только мужские персонажи, а тут меня порадовало, что роботы-мальчики защищали и оберегали девочек от злодеев, - признается Виктория. - Это так по-мужски правильно.

В коробках разные истории. Совсем коротенькие, на один - два листа. И длинные-предлинные, бесконечные и незаконченные. Излюбленные герои Глеба - роботы. В комиксе, который принес ему победу на Международном фестивале комиксов Fumetto в Швейцарии, тоже действуют роботы, причем инопланетные. И пчелы - обыкновенные, земные.

История, которую придумал Глеб, на первый взгляд незамысловатая. С другой планеты на Землю прилетели роботы, сбили с дерева гнездо пчел, приняв его за мячик. Пчелы напали на обидчиков, но в итоге роботам и пчелам удалось понять друг друга. Инопланетяне выстроили новый домик для пчел, а те угостили их медом. Так что в простеньком комиксе есть «мораль»: какими бы разными не были существа, подружиться или хотя бы просто мирно взаимодействовать они всегда смогут.

С историей о пчелах и роботах Глеб стал победителем в возрастной категории до 12 лет. 1 апреля он вместе с мамой поедет в Швейцарию на открытие итоговой фестивальной выставки и вручение наград. Какой именно приз получит - пока не знает. Организаторы не сообщили об этом и на сайте информацию найти не удалось, говорит Виктория. Так что приз-сюрприз будет.

И мама и папа Глеба художники. Но с конкурсным комиксом мальчику никто не помогал.

- Глеб доверил мне только расчертить листы на части. Сказал, что у меня это ровнее получится, - признается Виктория. - А придумывал комикс и рисовал сам.

Еще Глеб пишет стихи, романы - приключенческие и фэнтези. В последнее время взахлеб читает, особенно биографии знаменитых людей: архитекторов, музыкантов, учится сочинять музыку и даже утверждает, что придумал свой собственный, новый жанр.