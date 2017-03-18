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В Светлогорске люди стихийно вышли на площадь

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  • 18.03.2017, 19:59

Сегодня в городе несколько десятков человек выразили недовольство скандальным декретом о «тунеядцах».

18 марта в Светлогорске около 15:00 на Центральную площадь у здания райисполкома вышли около 40 человек.

Об этом в «Фейсбуке» написала правозащитница Алена Маслюкова:

«Все стояли небольшими группками, между собой возмущались положением в стране. Через час разошлись. На завершение один мужчина сказал примерно так: «Нам не стыдно, здесь собрались настоящие светлогорцы».

Как раннее сообщал сайт Charter97.org, несколько десятков человек в Мозыре на площади Ленина выразили недовольство «тунеядским» декретом № 3 и экономической ситуацией в городе и стране.


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