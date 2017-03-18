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Disney выплатит $3,8 миллиона за удержание зарплат сотрудникам

  • 18.03.2017, 20:14

Из заработка сотрудников парка развлечений вычитались деньги на предоставляемую им форму.

Американская компания Walt Disney, которая занимается индустрией развлечений, выплатит своим сотрудникам 3,8 миллиона долларов за незаконное удержание части зарплат. Об этом сообщает телеканал CBS (перевод – PБК).

Средства пойдут на выплаты сотрудникам развлекательных комплексов в штате Флорида, в том числе и работникам крупнейшего в мире парка развлечений Disney World. Всего возмещение от компании получат более 16 тысяч сотрудников.

Компания нарушала правила выплаты зарплат. Из заработка сотрудников парка развлечений вычитались деньги на предоставляемую им форму. Из-за этого общий уровень их зарплаты сократился ниже минимально установленного на федеральном уровне. Кроме того, Disney не компенсировала своим сотрудникам переработку. Были также зафиксированы и нарушения в учете рабочих часов сотрудников.

Нарушениями, которые допустила компания, заинтересовался Департамент труда США. В результате Disney была вынуждена заключить соглашение со своими сотрудниками о выплате компенсаций.


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