19 марта рассерженные белорусы выйдут на Марш в Слониме 18.03.2017, 20:49

Жители города возмущены постоянно ухудшающейся экономической ситуацией в стране и абсурдным декретом.

Народный сход с требованием экономических реформ пройдет 19 марта (воскресенье) в Слониме на площади Ленина в 15.00, сообщает пресс-служба движения «За свободу» со ссылкой на заявление, распространенное Слонимской коалицией демократических сил.

Авторы заявления обращают внимание на то, что за последние годы в городе закрылся ряд предприятий: авторемзавод, «Текстильщик», «Пух-перо», «Сельхозтехника» и др. Некоторые предприятия пошли на заметное сокращение сотрудников: «бизнес деградирует, не развивается, а открыть в настоящее время ИП — это заранее обречь себя на банкротство».

«За 20 лет в Слониме не построили ни одного нового предприятия. Зато построили прокуратуру, милицию, суд, биржу труда, магазины», — напомнили авторы заявления.

По их словам, «нет работы, зарплаты низкие, а цены постоянно растут, при этом власти вводят все новые и новые налоги».

Представители Слонимской демократической коалиции предлагают обсудить на сходе, как и за какие средства жить в Слониме в дальнейшем.

«Мы надеешься, что на собрание придет много слонимцев. Экономическая ситуация постоянно ухудшается, с работой проблема, зарплаты небольшие, цены постоянно растут, люди не знают как дальше выживать. А тут еще этот абсурдный декрет ввели о «тунеядцах»», — сказал представитель организаторов Схода.

По его словам, в последнее время все больше слонимцев спрашивает, когда будет акция в Слониме. «Всем уже надоело слушать ложь властей, люди хотят выразить свое отношение к тому, что происходит в стране. Поэтому в воскресенье, 19 марта, каждый желающий получит такую возможность», — заключил представитель коалиции демсил Слонима.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.