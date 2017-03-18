Брестчанин завоевал «бронзу» на международной олимпиаде по программированию 18.03.2017, 20:59

Фото: vb.by

В соревновании участвовали 400 человек из разных стран.

С 9 по 11 марта в столице России проходила XI Открытая олимпиада школьников по программированию, которой присвоен первый (высший) уровень. Олимпиада проводилась в два этапа. Первый проходил через Интернет, заключительный этап – очный по итогам первого отборочного. Среди 400 человек из разных стран в нем участвовали трое учащихся брестской гимназии № 1: Роман Демидович, Дмитрий Кулаженко и Владислав Хала (все - победители областной олимпиады по информатике и представят Брестскую область на заключительном этапе республиканской олимпиады в Гродно с 26 марта по 1 апреля). Наибольших успехов добился 11-классник Владислав Хала, который завоевал бронзовую медаль, пишет vb.by.

Это не единственная победа учащихся первой гимназии. Чуть ранее все трое ребят и еще один гимназист Кирилл Ширма участвовали в восьмой Зимней компьютерной школе 2017 года (ЗКШ-2017) в городе Долгопрудном (Московская область). К участию в ЗКШ-2017 были приглашены 160 школьников 9-11 классов из России, Беларуси, Казахстана, Греции, прошедшие интернет-отбор. По результатам Кирилл Ширма и Дмитрий Кулаженко получили дипломы ЗКШ-2017. А 5 марта проходила олимпиада «Технокубок», в которой Владислав Хала, победитель Республиканской олимпиады прошлого года, стал призером 3-й степени.