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Лукашенко пригласили на «Марш нетунеядцев» в Барановичах 19 марта

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  • 18.03.2017, 21:41
Фото: svaboda.org

Николай Черноус пригласил диктатора и других чиновников на «встречу с народом».

Активист партии БНФ Николай Черноус сообщил «Свабодзе», что «народное собрание» планируется в Барановичах 19 марта в 16:00 на площади Ленина.

На запланированное собрание оппозиционер направил приглашение Лукашенко, председателям Брестского облисполкома, барановичских райисполкома и горисполкома, трем «депутатам» «палаты представителей» от Барановичского района, начальнику барановичской милиции.

В обращении к этим чиновников говорится:

«Убедительная просьба ко всем вышеперечисленным быть на этом собрании, потому что вы все причастны к возмущению народа».

На вопрос журналистов, какова цель проведения собрания, Николай Черноус сказал:

«Народное собрание касается не только декрета № 3, но и коррупции, жульничества в исполкомах, бездействия руководства предприятий. Также его цель - выразить недоверие назначенным «депутатам» и Лукашенко».

Напомним, 19 марта рассерженные белорусы также выйдут на Марш в Слониме.


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