Белорусский стартап выпустил оригинальное приложение для дальнобойщиков 1 18.03.2017, 21:53

Артем Богданов и Георгий Петровский

Фото: onliner.by

Руководители стартапа уверяют, что выводят не только коммуникацию водителей, но и саму индустрию грузоперевозок на новый уровень.

Водители огромных грузовиков всегда готовы поделиться запасами провизии и топлива, выручить в сложной ситуации и вообще всячески помочь. Теперь работа дальнобойщиков станет проще и удобнее. Руководители стартапа «Карголинк» Георгий Петровский и Артем Богданов уверяют, что выводят не только коммуникацию водителей, но и саму индустрию грузоперевозок на новый уровень, пишет onliner.by.

Проект на данный момент состоит из трех сервисов — «Карголинк Биржа», «Карголинк Стоянки» и «Карголинк Загрузки». Каждый предназначен для отдельной категории участников рынка. Поэтому приложений три, а не одно большое: грузовладельцам все равно, где находятся стоянки и заправки, а наемным дальнобойщикам нет дела до доступных заказов.

Разработка ведется с 2014 года, первым сервисом была «Биржа». Георгий говорит, что главная проблема любой торговой площадки — привлечь обе стороны: и продавцов, и покупателей. В случае с «Карголинк Биржа» требовалось свести владельцев грузов с транспортными компаниями и частными перевозчиками. Понадобилось второе приложение, для водителей:

— Мы поняли, что привлекать людей просто рекламой не очень эффективно — все время перевес то свободных фур, то грузов. А нужно, чтобы в равной степени были и те, и другие. В общем, проблема курицы и яйца. Пришли к тому, что нужно сделать какое-то полезное приложение для одной части рынка — например, для покупателей, в качестве которых тут выступают водители. И тогда подтянутся и продавцы, в нашем случае — владельцы грузов и экспедиторы.

Углубляясь в тему, стали изучать, чего водителям не хватает. Независимо от того, работает дальнобойщик на фирме или индивидуально, ему нужно где-то оставлять фуру для отдыха или между рейсами. Если водители ездят по одному и тому же маршруту, то волей-неволей узнают, где можно припарковать грузовик. Но иногда парковки расположены в таких местах, что если не знаешь точной дороги, то и не доберешься до нее. Да и неизвестно, как там дела с безопасностью, а грузовики на неохраняемые стоянки мало кто рискнет ставить. Ради груза могут порезать шины, попытаться угнать фуру, напасть на водителей. Так появилась идея «Карголинк Стоянки».

Осознав, что проблема актуальна, разработчики принялись изучать вопрос. Есть зарубежные приложения, но на территории СНГ они почти бесполезны — не обозначены ни стоянки, ни заправки и СТО, ни другие полезные для дальнобойщиков места. Обычные навигаторы тоже далеки от совершенства. Стало ясно, что приложение будет востребованным. В дополнение к карте важных точек разработчики создали геочат.

— Среди приложений для СНГ второго такого нет. Водители быстро потянулись к нам, начали искать стоянки, общаться между собой. Сейчас приложение скачали более 25 тысяч раз. Геочаты — это своеобразная экосистема, сообщество для дальнобойщиков. Общаться водители могут в радиусе ста километров. Допустим, через час-полтора грузовик подъедет к границе. Как выяснить, много ли машин в очереди? Водитель может не знать сайта, на котором есть такая информация. А тут перенес точку нахождения в область границы — и сразу видишь сообщения из той территории. Можно просто спросить дальнобойщиков, что там сейчас происходит.

Собираемся возразить: дальнобойщики десятилетиями используют довольно мощные рации. Во время движения гораздо удобнее и безопаснее общаться голосом, а не вводить текст на смартфоне. Однако в «Карголинк» говорят, что геочаты «Стоянки» — не замена, но дополнение к привычной рации: «По рации сообщение могут пропустить мимо ушей. В чатах же водители видят, о чем человек спрашивал, и ответят, когда будет удобно».

Сервисы пока доступны только на Android. Об iOS создатели не забыли и заканчивают приложения для «яблочной» платформы: «Пользователи интересуются, когда уже сервисы появятся в AppStore — значит, спрос есть. Сейчас многие дальнобойщики работают с массой гаджетов, в том числе iPhone».

На рынке грузоперевозок есть три основных участника: грузовладелец, перевозчик и экспедитор. Приложение, которое замыкает экосистему разработчиков, — «Карголинк Загрузки». Оно повышает эффективность и доход перевозчиков:

— Перевозчикам тяжело спланировать маршрут, выбрать оптимальный груз и решать другие логистические вопросы — для этого им нужен помощник. В результате получается либо неэффективное использование грузовика и труда водителя, либо затраты на специалистов (экспедиторы, логисты, диспетчеры). Пример: водитель взял груз из Москвы в Санкт-Петербург, и обратно ему нужно поехать как минимум не пустым. Согласится, по сути, на любое предложение. Сервис «Загрузки» позволяет быстро указать, где водитель находится и куда ему нужно попасть. Система подбирает не только варианты из начальной до конечной точки, но и промежуточные. Сразу можно созвониться с грузовладельцем.

Мы никак не вклиниваемся в этот процесс, а просто выступаем свободной площадкой. Также грузовладельцы видят на карте водителей и тип борта — рефрижератор, обычный тентовый и другие. Можно связаться с дальнобойщиком и предложить заказ. Возможно, стоимость грузоперевозок снизится: холостых пробегов станет меньше, а затраты на дополнительных сотрудников останутся прежними.

Разработчики говорят, что все операции легко выполняются со смартфона — веб-версия больше ориентирована на транспортные компании, экспедиторов и владельцев грузов. Остановившись на парковке, проще посмотреть информацию с мобильника, чем доставать ноутбук, подключать его к Wi-Fi и открывать cargolink.ru.

— Приложения требуют доступ в интернет, и на трассах с этим бывают сложности. Как вы решили проблему?

— Мы тоже думали, что с интернетом будут трудности. Опрашивали водителей — оказалось, что проблема уходит в прошлое. Примерно на 20% дорог связь плохая, но в тех регионах, так сказать, и жизни особо нет. А если инфраструктура развита, то все в порядке. Водители часто ставят модемы в кабины, сигнал становится лучше. На стоянках и в кафе обычно есть беспроводные точки доступа.

Приложения бесплатные, водители могут свободно пользоваться всеми функциями «Карголинк Стоянки». Монетизация будет происходить через подписку — около сорока рублей в месяц. Но пока что система оплаты не введена. За деньги откроется доступ к базе с грузами и перевозчиками. Получается, если нужны только стоянки с заправками и гостиницами, то приложение бесплатное. Если хотите заниматься перевозками через «Карголинк Загрузки», надо платить.

— Рынок огромный. В СНГ примерно миллион большегрузных автомобилей — это только фуры грузоподъемностью более двенадцати тонн. И еще около двух с половиной миллионов грузовиков поменьше. В одной лишь России более сорока тысяч экспедиторских компаний. Грузовладельцев и вовсе не счесть — любые заводы, импортеры и экспортеры, дистрибьюторы. Они обращаются к биржам, без которых рынок просто не существует. Сейчас мы закончили работы над автоматизацией выгрузки данных — чтобы компании не руками публиковали каждое объявление, а все загружалось через простой API.

В «Карголинк» заняты набором критической массы пользователей. Реклама идет по всем направлениям: работает пресловутое сарафанное радио, есть собственный новостной сайт, также покупается размещение у видеоблогеров — к примеру, приложение «Карголинк Загрузки» упомянула в своем видео девушка-дальнобойщик Юлия Лазарева из России, у которой более ста тысяч подписчиков на YouTube.

Хоть разработчики и охватывают СНГ, заметно, что основной упор делается на Россию. Так, приложение «Стоянки» показывает рамки российского «Платона», но не точки BelToll:

— Мы всегда обращаем внимание, о каких возможностях просят наши пользователи. Честно — про рамки BelToll ни разу не упоминали. Иначе мы бы, конечно, внесли их. А так — банкоматы вот добавили после частых просьб. Одно дело, когда человек в город заехал, и другое — получить наличные в глухой деревне, где один банкомат на все поселение.

Дальнобойщики сами участвуют в развитии приложения — например, отметив на карте стоянку. Плюс можно оставлять отзывы о гостиницах, придорожных кафе и других объектах. Тут возникает традиционный вопрос о беспристрастности отзывов:

— Во-первых, каждый аккаунт регистрируется через телефонный номер. Владельцам заведений тяжело будет найти столько SIM-карт, чтобы накрутить себе оценки. Во-вторых, мы сами отслеживаем отзывы — если комментарий выглядит странным, то удаляем. В-третьих, скоро выпустим обновление, в котором другие пользователи смогут сообщать о подозрительных отзывах. Спам, кстати, постепенно начинает появляться — выходит, приложение популярно. Но мы все быстро чистим. Конечно, стопроцентно доверять отзывам не следует, однако если несколько разных человек пишут, что на этой стоянке режут тент, то лучше все-таки прислушаться к их словам. Треть парковок уже получили реальные отзывы водителей. Встречаются и забавные: люди писали, что на стоянке в Сибири медведи бегают — мол, двери всегда закрывать надо и не отходить далеко от машины.

— Только за прошлый год с водителями было несколько ЧП, в том числе убийство белорусского дальнобойщика. Планируете сделать что-нибудь типа тревожной кнопки?

— Да, как раз ее и собираемся внедрить. Есть много ситуаций, когда нужна такая функция. Недавно был случай — водители застряли на пару суток в сильный мороз (в конце декабря дальнобойщики несколько дней простояли на дороге около Ноябрьска при температуре примерно минус 50—60 градусов. — Прим.). Груз бросить не могут, остается сидеть в кабинах посреди трассы. Нажали кнопку — на карте появилась метка, и всем водителям поблизости придет push-уведомление, что вам требуется помощь. Сообщество дальнобойщиков очень сплоченное, многие точно откликнутся. Возможно, приложение будет полезно эвакуаторщикам и спасателям.

Еще одна проблема, связанная с безопасностью, касается самих дорог. Наверняка опытные водители знают, на каких трассах могут обитать подозрительные личности и случаются другие неприятные сюрпризы. Разработчики говорят, что допускают в дальнейшем обсуждение маршрутов. Выглядеть это будет так: дальнобойщик составляет на карте путь, выкладывает его на обсуждение — и люди подскажут, где лучше свернуть в объезд из-за плохой дороги и так далее. Рассматривается и система рейтинга дорог.

Разработчики уверены, что в случае с популярностью «Карголинк» совпало много факторов, в том числе нестандартный подход:

— Мы сначала привлекли водителей — это ключевое звено, самые ценные люди. Без них ни один товар не доедет до пункта назначения. И только потом сделали приложение для компаний-перевозчиков и грузовладельцев. А теперь заканчиваем сервис для повышения эффективности перевозок. На этот год у нас много больших планов. Уверены, все получится.