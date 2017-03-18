США добились удаления из итогового коммюнике G20 тезиса о свободной торговле 2 18.03.2017, 21:54

Участникам встречи «большой двадцатки» в Баден-Бадене удалось договориться о стремлении укреплять международную торговлю.

Среди ведущих индустриальных стран и стран с развивающейся экономикой назревает серьезный торговый и финансовый конфликт. Участникам встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в немецком Баден-Бадене в субботу, 18 марта, не удалось договориться о включении в итоговое коммюнике пункта о сохранении режима свободной торговли и неприятии протекционистских ограничений. Представители США воспрепятствовали включению в заявление пункта об отказе от протекционистских мер и приверженности свободной торговле, который обычно присутствует в итоговых документах встреч «большой двадцатки», пишет DW.

По итогам двухдневной встречи участники приняли лишь заявление о намерении укреплять роль международной торговли в экономике. Ряд участников встречи, в частности, Франция, Италия, Китай и Бразилия настаивали на сохранении прежних правил ведения международной торговли. Германия предложила компромисс, предполагающий включить в заключительное коммюнике формулировку о «справедливых» торговых отношениях вместо абсолютного неприятия протекционистских ограничений.

Несмотря на то, что участникам не удалось достичь компромисса, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) позитивно оценил итоги встречи. Сотрудничество в рамках G20 «скорее усилилось, чем ослабилось», заявил он по окончании консультаций. В частности, он отметил консенсус между участниками по ряду вопросов, в частности, стремлении к справедливой конкуренции. «Мы все убеждены в том, что мировая торговля является залогом роста мировой экономики и экономик отдельных стран», - заявил он.

Президент США Дональд Трамп является сторонником протекционистской экономической политики. Мировое сообщество опасается, что с началом его президентства настала эра торговых ограничений. Трамп неоднократно подчеркивал, что для него на первом месте стоит рост национальной экономики и сделал одним из основных принципов своего президентства тезис «America First».

Двухдневная встреча министров финансов «большой двадцатки» открылась в пятницу, 17 марта и была омрачена разногласиями между участниками по ряду принципиальных вопросов. Помимо проблемы сохранения свободной торговли, существовали различные мнения по финансированию программ по борьбе с изменениями климата. Другими темами встречи были создание новых рабочих мест, регулирование международных финансов и борьба с уклонением от налогов. Встреча проходила в рамках подготовки к саммиту G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля 2017 года.