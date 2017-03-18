Лявон Вольский 19 марта закроет выставку картин «Музыка без границ» 18.03.2017, 22:15

Лявон Вольский

Выставка картин белорусских музыкантов в Минске работает с 9 марта.

19 марта встречей с Лявоном Вольским завершится первая выставка картин белорусских музыкантов "Музыка без границ", которая с 9 марта работает в минской пространства "ЦЕХ" (ул. Октябрьская, 16). В экспозиции представлены более 20 произведений известных белорусских исполнителей. Среди них и три картины Вольского, передает «Еврорадио».

Творческая встреча с Лявоном начнется в 16.00, вход — всего 2 рубля! Музыкант обещает захватить с собой гитару и микрофон, рассказать о своем искусстве и устроить распродажу билетов на свой большой концерт, который состоится 8 мая в Вильне (по 45 рублей на танцпол вместо 49).

Напомним, выставка "Музыка без границ" призвана показать разные грани самовыражения творческой личности, а также поразмышлять над актуальной для Беларуси проблемой свободы творчества и ее границ. На выставке представлены картины и рисунки Лявона Вольского, лидера группы "Крама" Игоря Ворошкевича, группы "Палац" Олега Хоменко, фронтмена брестских панк-звезд "Дай дарогу!" Юрия Стыльского, Андрея Такинданга (Recha, Harotnica), Анны Ждановой (Lilac), лидера группы Znich Алеся Таболича, Сергея "Скрипы" Скрипниченко (Žygimont Vaza) и Александра Демиденко (Re1ikt). Все музыканты играют в разных стилях, однако, как выяснилось, их объединяет изобразительное искусство.

В последний день работы выставка будет открыта до 22 часов. Справки +375 29 121 22 96