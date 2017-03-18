Макрон предложил создать во Франции «кибервойска» 18.03.2017, 22:33

Эммануэль Макрон

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил о планах в случае своего избрания создать французские «кибервойска».

Он также сообщил о готовности увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП, сохранив членство страны в НАТО, передает «Радио Свобода».

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Главный оппонент Макрона — кандидат от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — предложила увеличить военный бюджет до 3 процентов ВВП к 2025 году при условии, что Франция покинет Североатлантический союз.

Согласно данным последних опросов (18 марта), Ле Пен лидирует в первом туре — за нее готовы проголосовать 28 процентов избирателей, в то время как за Макрона — 25 процентов. При этом Макрон обойдет Ле Пен во втором туре — его поддержат 59 процентов французов.

Во время выборов президента США Россию обвинили в попытках повлиять на исход голосования при помощи хакеров. В Кремле отвергли причастность к кибератакам. 13 февраля в предвыборном штабе Макрона сообщили, что политик подвергся хакерским атакам российских киберприступников. Позднее о причастности Москвы ко взлому заявил глава французского МИД Жан-Марк Эйро. В Кремле эти обвинения также отвергли. Вмешательства российских хакеров опасаются и в Германии, где в 2017 году пройдут парламентские выборы.