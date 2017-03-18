Минчане об Африке: От ЮАР Беларусь отстает на много лет 1 18.03.2017, 22:41

Фото с сайта citydog.by

Белорусы рассказали о своих экзотических петешествиях.

Даша и Игорь сделали экзотические путешествия своей ежегодной традицией. Ребята уже успели объездить почти всю Азию, а теперь настал черед Африки. Побывав в Танзании и Кении, очередное путешествие молодые люди наметили в ЮАР. О своих приключениях пара рассказала citydog.by.

Зависимость от путешествий и последние годы живой Африки

– Мы – настоящие «трэвелоголики». От путешествий у нас настоящая зависимость. С тех пор как познакомились, кажется, постоянно куда-то ездили. Успели побывать во многих странах Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия. Решили попробовать новое направление, рванули в Африку: исследовали Кению и Танзанию.

Оказалось, что в Африке все совсем не так, как мы думаем. Не лучше и не хуже, просто совсем иначе. Африка оказалась завораживающей, захватила нас, поэтому и следующую свою поездку наметили именно в Африку – на этот раз ЮАР.

Конечно, нам бы хотелось посмотреть и на другие африканские страны, но приходится считаться с ценой билетов. Так сложилось, что именно в ЮАР был хороший вариант перелета. А вот с визой пришлось повозиться: чтобы подать документы, нужно лично ехать в Москву, составить тонны бумаг на английском языке. Например, подтверждение, что у нас отпуск и что после путешествия точно вернемся на любимую работу. К удивлению, в одном из самых злостных посольств мира, узнав, что мы из Беларуси, нам открыли визу за полчаса. Без проблем получили разрешение и смогли поехать.

Фото с сайта citydog.by

Почему именно Африка? У нас есть своя теория насчет того, как в дальнейшем будут развиваться страны. Кажется, что в Европе и США и через пять-десять лет будет примерно так же, как сейчас. Вероятно, эти страны будут развиваться и становиться лучше. Но в Африке развитие происходит стремительно. Та нетронутость и самобытность, какие есть сейчас, могут исчезнуть уже буквально через десятилетие.

Глобализация настигает и Африку. Наши дети уже наверняка не смогут увидеть ее такой, как сейчас. Она все больше будет становиться похожей на остальные страны. Поэтому пока есть просто уникальная возможность посмотреть на нее и запомнить на всю жизнь.

Страны выбираем с учетом бюджета, но есть и другой обязательный критерий – необычность, экзотика, то, чего не встретишь больше нигде в мире. В планах у нас Намибия, Зимбабве и Ботсвана.

Иногда боимся упустить даже год. Хороший пример того, как глобализация настигает страны, – Coca-Cola. Она есть практически повсюду, даже в племенах в Кении. Мы очень торопимся побывать везде сейчас. Уверены, совсем скоро там появится кофе навынос. Какое же это племя, если там будет латте? Хижина из коровьих какашек – это племя. Мы там были. И рады, что успели это застать.

Да и мы сами для местных – что-то необычное. Когда были на сафари в Кении, местные, не очень привыкшие к туристам, обступили нас со всех сторон. Вокруг собралось около пятнадцати ребятишек, которые просто хотели нас потрогать из-за того, что у нас белая кожа. Их повергали в шок наши мягкие волосы, они пытались общаться с нами с помощью жестов. А когда сделали селфи, они были в таком восторге, увидев себя на фотографиях, как будто мы показали им космос.

Дети нас просто покорили. Отдали им все оставшиеся из самолета шоколадки. И даже жалели, что не додумались в Минске купить чего-то вкусного побольше и привезти с собой. Это очень крутой способ зарядиться энергией. Такую искреннюю и чистую отдачу сложно получить где-то еще.

Тетради для подготовки и потерянный багаж

Жестких стереотипов об Африке у нас не было. Просто мы всегда очень тщательно готовимся к путешествиям, читаем о стране. Поэтому и головы свободны от зашоренности. Африка – это не то место, куда детям не советуют гулять. Кроме стран, где идут военные действия, опасности никакой нет. Если ты настроен нормально и ведешь себя адекватно, то в любой стране тебе будут рады.

Мы были готовы к тому, что в африканских странах нас ждут какие-то бытовые нюансы. Выбирали относительно дешевые варианты, чтобы путешествие было по карману. К счастью, мы не очень требовательны, считаем, что главное – впечатления, а не роскошный номер в отеле.

Фото с сайта citydog.by

Отзывы других людей, которые ездили в ЮАР, начали читать практически за год до путешествия. Мы вообще всегда очень основательно готовимся к поездкам. У нас собралось уже несколько общих тетрадей, в которых подробно расписываем планы наших поездок, чтобы ничего не упустить и посмотреть максимум.

Мы прилетели в Йоханнесбург, а оттуда добрались в Кейптаун. Наш багаж умудрились потерять, поэтому пришлось мыть голову жидким мылом – даже сделали об этом забавный видеоблог.

Поначалу сомневались, тратить ли время на Кейптаун, но потом все же решили, что это маст хэв. Он оказался очень приятным, довольно шумным, людным и интересным. Его спокойно можно отнести к категории больших «мировых городов», но в то же время он очень уютный и камерный.

По Кейптауну мы поездили на экскурсионном двухэтажном автобусе. Раньше относились к ним скептически – мол, такая попсовая штука. Ненавидим, когда рядом встречаем типичных туристов с камерами и в шляпах-чтобы-не-сгореть. Но оказалось очень толково: экскурсия была хорошо составлена, никакой чуши и ерунды.

Нам удалось забраться на Столовую гору с плоской вершиной, погулять по городу, познакомиться с его историей. Но этому городу мы решили посвятить только один день, хоть там было еще много всего интересного.

ЮАР – просто потрясающая страна. Наверное, это лучшее место из тех, что успели посетить. Мы довольно патриотичные ребята и никуда уезжать не собираемся, но, если бы была возможность поработать там пару лет, точно бы решились.

В ЮАР достаточно знания английского языка, в нетуристических местах вполне можно объясниться жестами. Правда, если английского не знать совсем, будет сложно – население по большей части англоговорящее.

Наверное, мы расстроим многих белорусов, но в Африке живут ничуть не хуже, чем у нас. Там есть мегаполисы с высотками и пробками – все как в любой современной стране. Честно говоря, от ЮАР мы отстаем на много лет. Да, там есть отдельные бедные районы – трущобы, как в фильмах. Но это отдельный мир, с ним почти никак не пересекаешься.

Фото с сайта citydog.by

Природа очень щедро обошлась с этой страной: два океана, горы, экзотические животные. Чего еще можно было желать? Кстати, в ЮАР высоко развит внутренний туризм – 80% отелей заняты местными, путешествующими по стране. Наверное, если бы мы жили в ЮАР, тоже ездили бы только по ней вдоль и поперек, потому что там везде красиво и интересно.

Наша поездка была в сентябре – это еще не самый жаркий сезон, поэтому температура была весьма комфортная. Правда, временами был довольно сильный ветер. Поплавать в океане не удалось – сильные волны и холодное течение. Для галочки на несколько секунд все же залезли в Индийский океан, но это было очень холодно. Круче, чем в январе на Крещение.

Было даже редкое погодное явление: застали антициклон, и два дня шел снег. Местные говорили, что это странно и редко случается – как у нас Хавьер в марте. Пришлось натянуть на себя все кофты, которые были с собой. Более того, купили себе шапки, чтобы не замерзнуть. Такого сюрреализма не могли и представить. А когда гнали на машине в другой город, на трассе дождь и снег шли с такой силой, что дворники не успевали делать достаточный обзор. Знали только, что слева джунгли, справа океан, а впереди навигатор подскажет.

В один из таких холодных дней как раз было запланировано сафари. Мы поехали, но, к сожалению, почти ничего не увидели.

Киты, пингвины и прогулка со львами

Фото с сайта citydog.by

Мы взяли машину напрокат – впервые в наших путешествиях. В ЮАР это оказалось необходимостью, потому что общественный транспорт слабо развит – у 95% людей здесь есть свои автомобили, и при этом пробок почти нет. Удалось проехать всю ЮАР с запада на восток – около 5 000 километров за 25 дней.

Машина стала практически домом; правда, привыкнуть к праворульному автомобилю оказалось непросто – постоянно вместо поворотников включались дворники. И наоборот, когда был дождь, показывали небу ненужные поворотники. В первые два дня в маленьких городах выезжали на «встречку» и ехали по ней, пока не встречали другую машину.

Фото с сайта citydog.by

Мы заранее забронировали себе места ночлега через Booking. Редко задерживались где-то дольше, чем на одну ночь. Сутки в квартире стоят около 40-50 долларов, но это комфортные апартаменты с включенным в стоимость завтраком.

Конечно, одним из главных пунктов поездки был мыс Доброй Надежды. Это очень туристическое место, нужно быть готовым к толпам, но оно того стоит. Это огромный простор, от которого просто теряешься, мощный ветер и осознание того, что дальше только Антарктида.

В этом месте нет ничего, кроме маяка и роскошной природы. Но именно это в нем самое шикарное. В нем ощущаешь, насколько ничтожен человек, насколько ты крошечный по отношению к миру, насколько бессилен перед стихией. Но ты не боишься, а чувствуешь величие природы, ее великолепие. К мысу Доброй Надежды лучше всего ехать на целый день, чтобы не спешить, подумать, пофилософствовать – побыть наедине с собой.

Фото с сайта citydog.by

Недалеко от мыса Доброй Надежды есть место, где живут пингвины. Место тоже очень посещаемое: все хотят посмотреть на пингвинов в живой природе, а не в зоопарке.

Давно мечтали увидеть китов, нас эти животные по-настоящему восхищают. И в ЮАР такая поездка возможна. Из города Херманос можно добраться на катере до тех мест, где обычно обитают киты. Нам повезло, мы увидели китов: они фыркали, били хвостами, прыгали, плавали вокруг. Сфотографировать или заснять это не получилось из-за дикой качки – поручни нельзя было отпустить ни на секунду, иначе унесет. Тем, кого хоть немного укачивает, в такую поездку ехать не стоит: точно будет плохо, а удовольствие это не из дешевых.

Мы съездили к месту слияния двух океанов: Индийского и Атлантического. В этом месте есть маленький приятный городок со своей уникальной атмосферой. Там сказочный закат и очень уютные улочки. И, что удивительно, местные живут в частных домах без заборов и ограждений. Все друг другу доверяют: заходи, кто хочет, даже штор на окнах часто не бывает.

И на самом деле именно это место слияния океанов – мыс Игольный – и есть самая южная точка суши, а не мыс Доброй Надежды, как все думают. Конечно, местные на мысе Доброй Надежды всем говорят, что это самая южная точка – туда просто удобнее довозить туристов. Да и вид уже не такой впечатляющий.

Так как полноценное сафари у нас не получилось, мы решили погулять со львами. В ЮАР предлагают побывать в тех местах, где львы свободно живут. Конечно, их подкармливают, поэтому особого интереса к людям они не проявляют. Но в любом случае такая прогулка немного щекочет нервы – все-таки дикие животные в паре метров, а из защиты у тебя только палка. А когда им бросили кусок мяса, они моментально оживились, даже глаза загорелись по-другому – инстинкт.

Своеобразное сафари все же получилось. Мы выбрали такую дорогу, чтобы проехать через местность, где обычно сафари и проводят, – нам подсказали местные. И в процессе очень везло: прямо перед нами проходили слоны и жирафы, антилопы выскакивали прямо под колеса, нам удалось увидеть леопарда – а это и в организованном сафари редкость.

***

Многие наши знакомые были в шоке, когда узнавали, что мы едем в ЮАР, даже отговаривать пытались. Нам говорили: «Да вы что? Куда вы едете? Там же стреляют! Апартеид! Война! Белых убивают!» Но мы точно знали, что в стране нет ничего страшного. Отмахнулись от всех рукой и полетели.

И все наши ожидания оправдались, причем с лихвой. И мы не какие-то смельчаки или безумно авантюрные ребята – даже наоборот, скорее трусим временами. Но в этот раз чувствовали себя абсолютно спокойно.

Фото с сайта citydog.by

ЮАР – это невероятная природа и люди. И поехать туда оказалось даже не очень дорого. Всех знакомых и друзей агитируем попробовать и поехать самим. Говорят «как круто, вы такие молодцы», но никто сам так и не поехал. Хотя мы предлагаем помощь с организацией поездки, готовы все расписать подробно, даже отдать нашу драгоценную тетрадь. Нам искренне хотелось бы, чтобы люди перестали мыслить устаревшими стереотипами, сняли шоры с глаз и задумались о таком путешествии.

Фото с сайта citydog.by

По Африке обязательно продолжим путешествовать, хотим исследовать ее глубже. Это совершенно необыкновенное место, которое меняет сознание и расширяет кругозор. Наши горизонты открылись по-новому: мыслей становится больше, ощущаешь все величие нашей планеты, вспоминаешь, что на Минске мир не заканчивается. По-другому начинаешь оценивать обстановку не только в своей стране, но и в целом в своей жизни, в семье, в отношениях. И это на самом деле очень большой и ценный опыт.