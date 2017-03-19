Референдум о независимости Шотландии проведут после обнародования условий «Брексита» 19.03.2017, 8:06

Голосование в национальном парламенте по этому вопросу состоится в среду.

Референдум о независимости Шотландии пройдет после того, как станут известны условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, завершив своей речью весенний съезд Шотландской национальной партии (ШНП), передает ТАСС.

«После того, как станут ясны условия Brexit, когда все еще будет возможность изменить курс, у народа Шотландии будет выбор, будет проведен референдум о независимости», — сказала она.

По словам Стерджен, «Шотландия не должна быть выдернута из Европы правительством тори, намеревающимся реализовать катастрофический сценарий жесткого Brexit». «Я убеждена в том, что у Шотландии есть все необходимое, чтобы присоединиться к семье независимых государств», — заявила она под аплодисменты зала.

Первый министр Шотландии отметила, что на протяжении последних месяцев пыталась договориться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по вопросу Brexit.

«Несмотря на подавляющее преимущество сторонников членства в ЕС в Шотландии на референдуме по вопросу Brexit, шотландское правительство согласилось с условием, что Шотландия останется в Соединенном Королевстве, если при выходе из ЕС смогла бы сохранить членство в едином европейском рынке», — указала она, дав понять, что от Эдинбурга данный вопрос зависеть не будет.

Решение за Холирудом

Стерджен подчеркнула, что именно от Холируда — национального парламента Шотландии — должно зависеть, быть референдуму или нет.

«Будущее Великобритании выглядит сегодня по-другому. Будущее Шотландии должно зависеть от выбора шотландского народа. На следующей неделе мы обратимся к шотландскому парламенту, чтобы согласовать вопрос о том, что у шотландского народа есть право определять свое будущее. Мы запросим парламентского разрешения, чтобы добиться правового основания, позволяющего народу Шотландии получить эту возможность выбора», — сказала она.

«Если большинство парламента Шотландии поддержит это предложение, премьер-министр Тереза Мэй должна иметь в виду, что с этого момента честный, законно согласованный референдум должен быть проведен во временных рамках, которые позволят шотландцам сделать осознанный выбор. И пусть премьер-министр не сомневается в том, что воля нашего парламента должна быть признанной», — подчеркнула шотландский лидер.

Детали процедуры

На следующей неделе во вторник (21 марта) шотландский парламент обсудит проведение второго референдума и в среду (22 марта) вынесет этот вопрос на голосование. Стерджен ранее в понедельник заявила, что новый референдум о независимости региона должен быть проведен в период между осенью 2018 года и весной 2019 года.

На следующей неделе во вторник (21 марта) шотландский парламент обсудит проведение второго референдума и в среду (22 марта) вынесет этот вопрос на голосование.

Согласно разделу 30 Акта о Шотландии от 1998 года, правительство Великобритании имеет право предоставить региону возможность провести референдум о независимости. Для этого требуется согласие трех законодательных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.

В теории британское правительство, которое в настоящий момент сформировано членами Консервативной партии, может отказать в таком праве шотландцам — как напрямую, не допустив обсуждение этого вопроса в парламенте, так и уже в самом законодательном органе, воспользовавшись тем, что в Палате общин обладает большинством.

Но на практике консерваторы вряд ли пойдут на это, понимая, что подобный отказ таит в себе большие политические риски — это даст лишние козыри шотландским националистам, которые начнут обвинять Лондон в ущемлении прав автономии.

Согласится ли Вестминстер?

Как заметил в интервью ТАСС депутат парламента Соединенного Королевства от ШНП Роджер Маллин, одобрение Вестминстером второго референдума о независимости Шотландии является политическим вопросом.

«Я думаю, можно предположить, что они (противники референдума — прим. ТАСС) могут заблокировать его. Однако то же самое они говорили перед организацией последнего референдума в 2014 году. Как вы догадываетесь, это политический вопрос и в меньшей степени законодательный», — сказал он.

«У нас есть достаточно много депутатов в британском парламенте, и у нас есть определенное влияние там. Поэтому правящей (Консервативной — прим. ТАСС) партии будет достаточно трудно, если она не согласится сесть с нами за стол переговоров», — добавил он.

Прощай, оружие!

Возможность независимости Шотландии, которая уже многими наблюдателями здесь рассматривается не в долгосрочной, а в среднесрочной перспективе, не может не волновать Лондон. Депутат от ШНП Маллин подчеркнул, что Шотландия намерена отказаться от любых ядерных объектов на своей территории после получения независимости.

«Мы считаем, что в Шотландии не должно быть места для каких-либо ядерных объектов. Мы привержены выводу (из Шотландии — прим. ТАСС) ракетных систем Trident. Ядерное оружие Великобритании в основном сосредоточено в Шотландии, в то время как мы всегда выступали за отказ от него», — сказал он, признав при этом, что на это «понадобится время».Такое заявление шотландского политика идет вразрез с обещанием Терезы Мэй, суть которого сводится к тому, что расположенная на западном побережье Шотландии военно-морская база Clyde до конца 2020 года станет «домом» для всех подводных лодок ВМС Великобритании.

ШНП выступает против реализации дорогостоящей программы обновления британского флота атомных подводных лодок с ракетами Trident, способными нести ядерные боеголовки. ШНП также не видит смысла в сохранении ядерного щита страны, считая это пустой тратой денег.