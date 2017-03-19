Все журналисты «Белсата» вышли на свободу 19.03.2017, 8:19

Отважные сотрудники независимых СМИ готовы освещать новые акции протестов белорусов.

Об этом в «Твиттере» сообщил телеканал «Белсат».

«В милиции был «день журналиста». 4 наши съемочные группы были задержаны.

Теперь все уже на свободе, некоторые, правда, с синяками».

Сёння ў міліцыі быў дзень журналіста. 4 нашыя здымачныя групы былі затрыманыя.



Зараз усе ўжо на волі, некаторыя, праўда, з сінякамі pic.twitter.com/bEIRWEsatM — Belsat TV (@Belsat_TV) 18 марта 2017 г.

Напомним, что вчера милиция задержала журналистов «Белсата» в Борисове, Полоцке, Речице и Кобрине.