Все журналисты «Белсата» вышли на свободу
- 19.03.2017, 8:19
Отважные сотрудники независимых СМИ готовы освещать новые акции протестов белорусов.
Об этом в «Твиттере» сообщил телеканал «Белсат».
«В милиции был «день журналиста». 4 наши съемочные группы были задержаны.
Теперь все уже на свободе, некоторые, правда, с синяками».
Сёння ў міліцыі быў дзень журналіста. 4 нашыя здымачныя групы былі затрыманыя.— Belsat TV (@Belsat_TV) 18 марта 2017 г.
Зараз усе ўжо на волі, некаторыя, праўда, з сінякамі pic.twitter.com/bEIRWEsatM
Напомним, что вчера милиция задержала журналистов «Белсата» в Борисове, Полоцке, Речице и Кобрине.