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19 марта 2017, воскресенье, 8:19
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Все журналисты «Белсата» вышли на свободу

  • 19.03.2017, 8:19

Отважные сотрудники независимых СМИ готовы освещать новые акции протестов белорусов.

Об этом в «Твиттере» сообщил телеканал «Белсат».

«В милиции был «день журналиста». 4 наши съемочные группы были задержаны.

Теперь все уже на свободе, некоторые, правда, с синяками».

Напомним, что вчера милиция задержала журналистов «Белсата» в Борисове, Полоцке, Речице и Кобрине.


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