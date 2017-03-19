В Брянской области школьники взбунтовались против «Единой России» 36 19.03.2017, 8:28

3,929

Фото: БелТА

Подростки заявили, что РФ стала изгоем из-за аннексии Крыма.

В Брянской области России директор школы и учителя провели воспитательную беседу с учениками после того, как один из школьников записался на участие в митинге Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Запись разговора доступна в сети YouTube. Школьника прямо с урока забрали в полицию. Педагоги пытались рассказать подросткам о «непатриотичности» поддержки оппозиции, однако дети заступились за своего товарища и высказали несколько нелицеприятных замечаний о президенте, премьере и правящей партии РФ, а также об участии страны в захвате Крыма и войне в Украине, сообщает gordonua.com.

В ходе беседы директор назвала президента России Владимира Путина «лидером с высоким рейтингом за счет внешней политики», хотя и признала, что «внутренняя политика слабовата» из-за отсутствия денег.

«А какая внешняя политика у нас проводится? Против нас Америка, против нас Европа. Из-за Крыма, что мы отобрали», – ответили дети.

Фонд Навального сообщил в сети «ВКонтакте», что готов предоставить задержанному юноше бесплатную юридическую помощь.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование о «коррупционной империи» Медведева под названием «Он вам не Димон». В фонде утверждают, что премьер-министр и его окружение создали преступную схему, основанную на благотворительных фондах, которыми управляют друзья, однокурсники и доверенные лица главы правительства.