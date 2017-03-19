Ученые назвали идеальное время для употребления кофе 4 19.03.2017, 8:49

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Наука опровергает популярное мнение о том, что утро должно начинаться с этого напитка.

Есть мнение о том, что такой бодрящий напиток, как кофе, нужно употреблять в утренние часы. Это объясняется тем, что с утра, получив прилив энергии, человеку лучше удается справляться с последующими делами в течение дня. Но эксперты утверждают, что это правило является заблуждением, пишет newsyou.info.

Поклонники горького напитка приводят доводы о том, что кофе сокращает угрозу появления камней в желчном пузыре, заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Тем не мене, ряд ученых сообщают нам о том, что пить кофе необходимо ближе к обеденному времени или же во второй половине дня, когда в организме не столь высокое содержание гормона кортизола.

Продуцирование кортизола связывают с чувством стресса и страха, но это также компонент циркадных ритмов, за счет которых регулируется активность на протяжении суток. Если с утра начать постоянно употреблять кофе, то появится зависимость от кофеина. Иными словами, организм не сможет вырабатывать гормон в достаточном количестве, и в дальнейшем даже кофе не сможет обеспечить нужный уровень бодрости.

Наиболее значительный уровень кортизола в организме фиксируется в период с шести до десяти часов утра. А вот кофе стоит пить в промежуток с 10 до 12 часов, либо с двух до пяти часов вечера. Так тело получит пользу от данного напитка, и вечером не будет проблем с отходом ко сну.