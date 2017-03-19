Жители Сухарево: У нас лежит гора песка размером с 10 футбольных стадионов 12 19.03.2017, 9:28

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ФОто с сайта onliner.by

Минчане возмущены бездарным планированием местных властей.

На пересечении улиц Горецкого и Шаранговича в Минске с незапамятных времен растет и ширится угрожающего вида гора песка, по которой курсируют грузовая техника, экскаваторы и строители. Песок сюда свозится со строек метро. Жители Сухарево обеспокоены: до каких размеров вырастет рукотворная гора, если поток ввозимого песка не остановится, и что с ней будет потом?

— У нас в Сухарево лежит гора песка размером с 10 футбольных стадионов, — пожаловался минчанин Сергей. — Летом вся пыль и песок летит на дорогу и в открытые окна домов. Интересно, как город планирует осваивать эту гору песка?

В УП «Минскметрострой» опасений жителей района не разделяют. По словам главного инженера управления механизации Дмитрия Щукина, площадка с песком не может причинять какое-либо неудобство жильцам близлежащих домов.

— Данный участок выделен решением Мингорисполкома для строительства метрополитена, — пояснил onliner.by Дмитрий Сергеевич. — Начинали его осваивать еще при строительстве первой линии метро — участка от станции «Институт культуры» до «Петровщины», а теперь он используется для третьей линии. Использование площадки ведется в соответствии с проектом, все нормативы соблюдены. Другого участка для вывоза песка из тоннелей и строящихся станций в городе нет.

ФОто с сайта onliner.by

— Раньше на этом месте находился неприглядного вида пятиметровый котлован, — напомнил главный инженер. — Тогда, возможно, от него у жителей города тоже были негативные впечатления. Теперь негативные впечатления от горки. Людям не угодишь.

Жителям Сухарево остается ждать и терпеть. Когда площадка исчерпает свои мощности, ее превратят в зеленую местность.

— По окончании отсыпки грунта будет выполнена рекультивация участка с посадкой деревьев и кустов. На холм завезут почвенно-растительный слой, посадят траву, деревья. Будет зеленый холм. Площадка скоро исчерпает свою емкость, туда осталось свезти порядка 100 тысяч кубов грунта. Метростроение ведется в круглосуточном режиме, и, думаю, емкость исчерпается к осени.