«Бело-красно-белый флаг над Оперным театром подняли еще в 1984-м» 1 19.03.2017, 9:39

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Истории о мужестве белорусов, первыми начавших отмечать День Воли.

В советские времена День Воли начали праздновать в 1980-е годы. Отмечали полуподпольно: в лесу, в художественных мастерских, напоминает в «Фейсбуке» партия БНФ.

«Отмечали выездами куда-то в лес, встречами в художественных мастерских, - вспоминает Винцук Вячорка. Художники устраивали выставки, посвященные Дню независимости 25 марта. Издавались подручными средствами открытки. Надо вспомнить, что в 1984 году над Оперным театром одна девушка подняла бело-красно-белый флаг, который провисел там целый день».

Первой уличной акцией на День воли стал перформанс Алеся Пушкина в 1989 году, который прошел в Минске. Будучи студентом театрально-художественного института он устроил выставку картин в стиле соцарт, которые ему не разрешили вывесить в институте. Вскоре выставка переросла в митинг.

«Это было 25-го в полдень. Я подготовил 12 плакатов. И впервые их выставил. Я вышел на улицу, увешанный плакатами, и со мной вышли мои друзья, около 200 студентов. Мы двинулись к ГУМу по проспекту. Был задержан и приговорен к 2 годам условного лишения свободы. но было такое демократическое время, что я закончил институт, отбывал наказание и учился на 4 и 5 курсах», - вспоминает сам художник.

Но империя рушилась. В 1990 году на День Воли собралось уже несколько сотен человек. В 1991 году праздник отмечался массовым митингом на площади Независимости.