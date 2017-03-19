Папа Франциск стал доктором медицины 1 19.03.2017, 9:59

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Ученую степень понтифику присвоил университет в Салерно.

Папа Франциск получил 17 марта звание почетного доктора медицины Салернского университета – итальянского государственного учебного заведения.

Об этом объявили его ректор Аурелио Томасетти и заведующий кафедрой медицины, хирургии и одонтологии Марио Капунцо время конференции на тему «Гуманизация медицины. Лечить и заботиться», сообщает «Ватиканское Радио».

Почетное звание было присвоено понтифику за его «повсеместно признанные заслуги и способности «врача душ» и глубокого знатока потребностей самых слабых, бедных, нуждающихся Божьего милосердия и человеческой солидарности людей».

Особое сообщение было направлено Франциску и кардиналу Госсекретарю Пьетро Паролину.

Салернский университет был основан в 1968 году на базе медицинской школы – одного из самых древних медицинских учебных заведений в мире, которое берет свое начало в IX веке.