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Бьерндален: Надеюсь, дочь будет выступать за Норвегию

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  • 19.03.2017, 9:46
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До 18 лет у дочери Бьерндалена и Домрачевой будет двойное гражданство, затем ей предстоит определиться.

Легендарный биатлонист Оле-Эйнар Бьерндален в интервью Dagbladet (перевод – pressball.by) выразил надежду, что его дочь Ксения будет выступать за Норвегию, если станет биатлонисткой:

- В первую очередь ей же должно нравиться кататься на лыжах. Неизвестно, кем она станет, у нее есть все возможности. Будет ли она лыжницей, биатлонисткой или займется чем-то другим... Самое важное, чтобы у нее была хорошая жизнь.

Она может решить сама, за какую страну ей выступать. До 18 лет у нее двойное гражданство. После этого ей придется сделать выбор. Но предположу, что наверняка кто-то будет тянуть за какие-то ниточки.

- Но ты надеешься, что она побежит за Норвегию, если пойдет по вашим стопам?

- Да, конечно же, я на это надеюсь

Напомним, Бьерндален и трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева стали родителями 1 октября 2016 года.


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