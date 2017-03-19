Жители Слонима: Пора все поменять в стране 14 19.03.2017, 10:15

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Фото: svaboda.org

Город готовится перенять эстафету народных протестов.

Народное собрание состоится в Слониме в воскресенье на площади Ленина в 15 часов.

Предложением встретиться и обсудить в том числе и декрет № 3 о «предупреждении социального иждивенчества» было направлено и местным властям.

«Очень хорошо, что власти выразили готовность прийти на встречу. Это будет диалог народа с властью», — говорит общественный активист Виктор Марчик.

Среди главных проблем, которые должны обсудить жители Слонима, прежде всего отсутствие работы и достойных зарплат. Михаил Сошка, бывший работник Слонимской камвольной фабрики, с которым не продлили контракт за три года до пенсии, рассказал «Белсату» о ситуации на своем бывшем предприятии.

«Всех, кто хоть как-то выступает за достойные зарплаты, они предупреждают, что контракт не будет продлен, тем более что теперь не нужно обосновывать свое решение», — говорит бывший работник Слонимской камвольной фабрики.

Что принуждает людей выходить на уличные протесты? С журналистами поделились жители Слонима:

— Устали люди, что-то надо менять в стране, что-то у нас не так, мы постоянно стремимся к лучшему, а получается наоборот.

— Я пенсионерка, но я переживаю за своих детей, за внуков, я не вижу перспектив в их будущем.