Партия БНФ потребовала отправить Шуневича в отставку 16 19.03.2017, 10:20

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Фото: Илья Добротвор

18 марта на управе Белорусского народного фронта в Минске прошел очередной сойм партии.

После обсуждения политической обстановке в стране, сойм принял заявление, с требованием остановить репрессии против участников мирных собраний и журналистов, сообщает пресс-служба БНФ.

Также в заявлении отмечается, что право мирных собраний закреплено Конституцией Республики Беларусь, и все законодательные акты должны быть приведены в соответствие главному правовому акту страны.

Также отмечается, что во время митингов по сообщению правозащитников, преследованию подверглись многие члены партии БНФ. Ответственность за все происходящие лежит на министре внутренних дел Республики Беларусь Игоре Шуневиче, поэтому партия БНФ требует его незамедлительной отставки.

«Сойм Партии БНФ требует:

1. Прекратить государственные репрессии против собственного народа в связи с реализацией гражданам своего права на ненасильственный протест;

2. Отменить основанное на лжесвидетельстве постановления судов о наказании участников мирных протестов, немедленно освободить всех административно арестованных;

3. Расследовать все случаи незаконных и непрофессиональным действий сотрудников милиции в штатском во время задержаний граждан и привлечь виновных к ответственности;

4. Отправить в отставку министра внутренних дел Игоря Шуневича;

5. Обеспечить законодательные и практические гарантии реализации конституционного права граждан Беларуси на мирные собрания и ненасильственный протест», - говорится в заявлении.