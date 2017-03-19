«Ливанки имеют больше прав, чем белоруски» 5 19.03.2017, 10:37

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Фото: tut.by

На Ближнем Востоке тяжелой работой занимаются исключительно мужчины.

Почему восточные мужчины заботятся о том, чтобы женщина реализовывала себя в семье? Они знают: женская энергетика и любовь помогают мужчине подняться на вершину успеха. Елена Слим, задача которой воспитать настоящих леди (а у нее их четыре), поделилась с tut.by своим пониманием счастливых взаимоотношений с детьми, рассказала о стереотипах о Востоке и о своей единственной несбывшейся мечте.

— Каково быть женой Почетного Консула Ливана? Какие у вас обязанности и что самое трудное в этом?

— Никаких трудностей в этом нет, а обязанности есть: страну представлять достойно, посещать дипломатические мероприятия, заниматься благотворительностью, этому мы с мужем уделяем много времени, много гостей принимать. Конечно, это ответственность, но я к этому отношусь спокойно, обязанности жены никто не отменял: мужа поддерживать во всем, помогать ему расти, заниматься домом, заботиться и воспитывать детей.

— Кто вы по профессии?

— Я социальный психолог. К сожалению, по специальности не работала. После института сразу вышла замуж, родила ребенка, потом еще одного, еще и еще. Сейчас у меня их четверо. Работа моя превратилась в воспитание детей, хранение домашнего очага, помощь мужу. У нас постоянно гости, делегации… Были мысли начать работать. Но если работать, то только хорошо. Сейчас я стараюсь уделять детям как можно больше внимания, любви, заботы, а тогда придется лишить их этого, чего очень не хочется, поэтому мы с мужем решили: работать я не буду.

— Насколько отличалось то, как вы себе представляли Ливан, и то, с чем столкнулись по факту?

— Особых представлений о Ливане у меня не было. Знала, что это Восток, и, как у любого жителя славянской страны, у меня были штампы: закрытые женщины, в парандже, прав у них никаких нет… В общем, определенный страх был. Думала, что у нас с мужем, с его родней будут сложности во взаимоотношениях. А познакомилась с родителями супруга — и они мне сразу понравились. Не зная языка, с маленьким ребенком и без мужа (он был занят) приехала в Ливан. Опасения были, но как только я увидела город, поняла: попала в рай. Абсолютно открытая страна, нормальные люди, как и мы, и девушки там обычно одеваются. Есть категория мусульман, которые носят платок, но это не полностью закрытая одежда. Ливанки очень красивые и, как правило, в дорогих убранствах. Они имеют больше прав, чем наши соотечественницы, и никакие не забитые, не угнетенные, а, наоборот, открытые, дружелюбные. В первую очередь страна понравилась людьми, а как приложение к ним — Средиземное море, горы, красота, тепло. Это никого не оставит равнодушным!

— Действительно ли в восточных семьях девочек воспитывают как настоящих принцесс?

— Правда, ограждают от всего до совершеннолетия, не загружают домашней работой. Тщательно выбирается круг общения, подруги. На Востоке вообще придерживаются лояльного воспитания, как бы наблюдая за ребенком и помогая в развитии. Там женщина никогда не будет заставлять ребенка делать то, что он не хочет, но своим собственным примером она сможет подталкивать ребенка и наставлять. Восточное воспитание ориентировано на подготовку детей именно к успешной жизни, они растут более спокойными и умеют ценить свободное время.

-Чем занимаются ваши дети?

— Старшая дочь Сада окончила музыкальную школу по классу виолончели, сейчас решили ее не грузить: учебы много, самостоятельно изучает испанский язык, занимается фитнесом. Вторая дочь Майя делает успехи в художественной школе, Мира пошла в первый класс и поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, увлекается спортивными танцами. Самой маленькой Тае нет трех лет, поэтому пока нигде, но, я думаю, мы для нее тоже найдем занятие.

— Ваши дети читали «Гарри Поттера»?

— Да, читали, даже на английском.

— Если бы вам подарили его волшебную палочку, какое желание вы бы загадали в первую очередь?

— С волшебной палочкой хочется загадать то, что ты не смог сделать до этого момента в жизни или когда жалеешь о чем-то. Если бы у меня была такая возможность, я бы пожелала стать врачом-педиатром — это моя единственная несбывшаяся мечта. В свое время я себя отговорила от этой профессии и пошла учиться на психолога. Жалею об этом. Мне кажется, я была бы хорошим врачом.

— Вы разрушили стереотип о притесненных восточных женщинах. Тогда, на ваш взгляд, какое положение женщин в Ливане? Чем белоруски отличаются от жительниц Ливана?

— У нас принято, что женщина обязана работать, да и они сами желают этого. Не скажу, что у ливанок есть такое стремление, но некоторые работают и даже занимают высокие посты. В сфере услуг в Ливане женщину не встретишь, у нас есть официантки, парикмахеры, продавцы, уборщицы. В Ливане тяжелой работой занимаются исключительно мужчины. Женский труд должен быть красивым, в этом есть главное отличие.

Есть юридические моменты: ливанки ограничены в материнских правах. В случае развода дети принадлежат отцу, но я считаю, что это, наоборот, плюс в правах женщины. Ей сложнее пробиться, выйти второй раз замуж, обеспечить себя и детей. Муж детей прокормит, обучит, а у нее может быть другая жизнь. Раньше я считала, что это унижение для женщины, но сейчас осознаю, что это благо: дети будут с родным отцом, ухожены, одеты, обучены, а ты только их люби и общайся, поэтому в Ливане мужья не уходят из семей, они знают: у них есть ребенок, которого нужно содержать, а у нас мужчины понимают: ребенок с мамой, можно создавать другую семью.

— Что в вашей семье считается самым важным во взаимоотношениях с детьми?

— Самое главное — это доверие ребенку. Нужно, чтобы дети с самого рождения купались в любви, чтобы они знали, что дом — это их крепость и что здесь их любят. И если у него будет конфликт в школе, детском саду, мне кажется, это не будет его так ранить, если он с детства любим, у него будет отношение к жизни совсем другое.

— Один из английских философов говорил: «Жена, не ведущая мужа вперед, непременно толкает его назад». Как считаете вы, зависит ли успех мужчины от женщины, которая рядом с ним?

— Да, зависит. Этому я научилась именно в Ливане. Ливанцы воспитывают мальчика с самого детства как настоящего мужчину, но не балуют. Бывает, наши соотечественницы воспитывают сыновей неправильно, как маменькиного сыночка, которому бесконечно нужна помощь. А на Востоке мальчик — это личность и мужчина. Каков процесс воспитания, я до сих пор не разгадала, но знаю точно — это искусство. Уверена: женщина своей энергетикой, любовью возносит мужчину. А если она будет с ним соревноваться, то никакого успеха у него не будет.

— Что вас до сих пор удивляет в Ливане и в ливанках?

— Удивляет их жизнерадостность, уверенность в себе, элегантность. Мужчины в Ливане все красавцы, от них всегда пахнет парфюмом, у них всегда начищена до блеска обувь. Они никогда не появятся на людях в спортивных штанах, в шортах. Пусть даже в магазин или машину заправить, но всегда в костюме. Удивляет меня в них умение жить. Правда, страна у них многострадальная — столько войн пережили, они постоянно в каких-то конфликтах — но, думаю, во многом именно это дало им ощущение вкуса жизни. Они ее по-настоящему ценят!