Жан-Клод Юнкер: Европейские страны будут влюбляться в ЕС 1 19.03.2017, 10:42

Фото: AP

После Великобритании никто из состава Евросоюза не выйдет.

Ни одна страна после выхода Великобритании из состава ЕС не оставит сообщество, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild am Sonntag (перевод - «Укринформ»).

Он считает, что другие государства-члены ЕС не последуют примеру Великобритании.

«Пример Великобритании даст всем понять, что из состава ЕС выходить не стоит... Наоборот, государства, которые останутся, будут влюбляться снова и возобновлять свои обеты с Европейским Союзом».

27 лидеров ЕС планируют объявить план «Европа наше общее будущее» во время встречи в Риме на следующей неделе, чтобы отметить 60-летие союза, в связи с чем Юнкер сказал, что Великобритания должна привыкнуть к тому, что ее не рассматривают как участника праздника.

«Половинчатого членства и «сбора сливок» никто не потерпит. В Европе вы едите то, что на столе, или не сидите за столом», - пояснил он.

Юнкер добавил, что еще больше стран присоединятся к ЕС в будущем, хотя и не во время его каденции, которая продлится до 2019 года, поскольку пока ни один из кандидатов не соответствует условиям.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не будет принимать новых членов до тех пор, пока он не покинет свой пост в 2019 году.