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В понедельник потеплеет до +10

  • 19.03.2017, 10:59

Весна уверенно идет в Беларусь.

19 марта на большей части территории Беларуси еще будут осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +2..+7°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

В понедельник погода уже улучшится, воздух потеплеет, осадки будут уже кратковременными.

20 марта ночью преимущественно в восточных и западных районах, днем на большей части территории кратковременные осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +3..+10°С.


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