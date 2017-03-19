Главари «ДНР/ЛНР» начали «интеграцию» в Россию 7 19.03.2017, 11:09

В оккупированном Крыму презентовали структуру, которая займется «интеграцией Донбасса в Российскую Федерацию».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Кремль уже нашел для «национализированных» предприятий «ЛДНР» новых поставщиков сырья, чтобы заменить потерянные после блокады связи с украинскими предприятиями.

На первом заседании «интеграционного комитета» присутствовали главари «республик» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Встреча прошла 17 марта в Крыму. Туда представители террористических организаций приехали на празднование 3-й годовщины аннексии полуострова.

Захарченко и Плотницкий заявили, что их с Украиной больше ничего не связывают. Они подчеркнули, что главный партнер для «республик» — это Россия, частью которой они хотят стать.

Декларации о «матери-России» во время заседания были подкреплены инициативами со стороны депутатов российской Государственной думы о так называемых «граждан ЛДНР».

Координировать работу «интеграционного комитета» будет депутат Госдумы РФ и заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

Во время поездки Захарченко и Плотницкого в Крым в январе на празднование годовщины Переяславской рады депутат говорил, что создал в Госдуме группу «парламентских контактов» с «ЛДНР». Тогда вроде, как и появилась идея Интеграционного комитета «Россия-Донбасс».

Козенко заявил, что подготовлен законопроект о необходимости отмены трудовых патентов для «граждан» «ДНР» и «ЛНР». Глава оккупационного крымского «парламента» Владимир Константинов предложил проект «Россрегион». Согласно ему, станет якобы возможным наиболее полное сотрудничество с «республиками».

По словам Захарченко, в условиях транспортной блокады со стороны Украины, предприятия неподконтрольных территорий Донбасса уже переходят на российские комплектующие и сырье.

Плотницкий уже заявлял, что предприятия «ЛНР» уже переориентируются на Россию.