«Ганцавіцкі час»: Недовольство в районе кипит 3 19.03.2017, 11:40

Фото: nn.by

Белорусы в регионах становятся все более рассерженными на власть.

По официальным данным Белстата, самый высокий уровень безработицы по итогам 2016 года был зафиксирован в Ганцевичском районе Брестской области — 1,3%. На первый взгляд, цифры — довольно смешные, однако всем известно, что за официальной безработицей скрывается гораздо большее число фактов невозможности трудоустроиться (так, например, по данным выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного Национальным статистическим комитетом РБ за 2016 год, безработица в стране среди экономически активного населения составила 5,8%). «Депрессивный район», «гиблое место» — мы услышали там немало неприятных отзывов в адрес Ганцевичей, но лучше один раз увидеть…

«Выживаем благодаря заработкам в Москве»

«В дизеле, которым едем в Ганцевичи, звучит русский рэп: вокалист читает что-то о смысле жизни. За окном сыро и ветрено. Белорусы — гостеприимная нация, но, когда они говорят вам, что лучше приезжать летом, они не врут. Даже раскрашенные коммунальными службами разноцветные многоэтажки в дождливое межсезонье выглядят еще более уныло. Мы проезжаем мимо очередной панельки, и вдруг неожиданно встречаемся глазами с Якубом Коласом. «Я слежу за вами», — будто говорит народный поэт. О том, чей портрет на стене этого дома, пусть и приблизительно, знает каждый школьник», - пишет «Наша Нiва».

Фото: nn.by

Рядом с райисполкомом пустынно: дедушка Ленин застывшим взглядом оценивает Дом культуры — у здания ведь не только культурные, но и идеологические функции. Поблизости рабочие устанавливают столб для соревнований на предстоящих масленичных гуляньях. Таким образом на площади гармонично уживаются языческие и коммунистические мотивы.

Фото: nn.by

На местном базарчике открыто лишь несколько магазинов: индивидуальные предприниматели прогуливаются от одного к другому, коротая время за разговорами.

Фото: nn.by

«Сегодня снова практически с нулевой выручкой будем: покупателей нет». Пенсионерка Ирина работает продавцом больше для сына, чем для себя: «Парень возит товары, я продаю. Получаю пенсию, поэтому полегче мне, чем молодым. Внук мой школу оканчивает, если не поступит, даже не знаю, что будет делать: работы у нас нет, в Ганцевичах сейчас какой-то тупик».

Жители рассказывают, что большая часть трудоспособного населения выживает лишь благодаря заработкам в Москве и в других, более крупных, чем Ганцевичи, городах. А что говорят официальные органы?

Биржа не для всех?

Отдел по труду и занятости населения на выбор предлагает 46 вакансий, при этом официально зарегистрированных безработных среди экономически активного населения в районе насчитали 146 человек (на 23 февраля).

Фото: nn.by

«Я здесь работаю с 2008 года и могу сказать, что проблема занятости населения всегда была актуальна для нашего района: в 2000-е официальная безработица и до 4% доходила. Несмотря на то, что после принятия Декрета № 3 у нас увеличилась загруженность, в борьбе с социальным иждивенчеством я поддерживаю политику президента: имеешь нелегальные заработки или за границей — плати налог», — комментирует начальник отдела Андрей Ковш.

Число предлагаемых вакансий гораздо меньше численности зарегистрированных безработных. Причем некоторые требуют специальных знаний в области, например, ветеринарии, а также не каждый имеет возможность ежедневно ездить за десяток километров в деревню.

По информации налоговиков, в Ганцевичском районе к 20 февраля 2017 года 167 человек заплатили сбор на финансирование государственных расходов. Однако есть среди местных жителей и те, кто яростно сопротивляется системе. Игорь Дулик обнаружил в своем почтовом ящике «письмо счастья» перед самым Новым годом. Спустя месяц такой же сюрприз поступил его дочери, которая, между прочим, была и является студенткой колледжа.

Фото: nn.by

«В 2015-м нашу семью постигло несчастье: дочь попала в аварию, было не до работы. А теперь ее и найти невозможно. Что касается биржи, то в неофициальном разговоре меня мягко попросили не становиться на учет: у них и так там статистика не лучшая, и существует секретное распоряжение по возможности не ухудшать ситуации», — рассказывает Игорь. Теперь он забрасывает налоговую службу письменными обращениями с просьбой «перечислить, какие конкретно государственные расходы в 2015 году пошли на него, каким образом и по каким критериям сотрудники МНС выявили, что он не участвовал в финансировании государственных расходов» и т.д. Пока что никаких вразумительных ответов Игорь Дулик не получил.

«Недовольство здесь кипит»

Фото: nn.by

Редактор газеты «Ганцавіцкі час» Петр Гузаевский считает, что при нынешнем уровне экономики многие районы Беларуси могли бы называться «королями» безработицы. Среди основных причин такой ситуации он называет отсутствие действующей промышленности и непрофессиональный подход некоторых руководителей: «У нас градообразующие предприятия закрывались одно за другим на протяжении последних лет: «Пищевик», «ПМК-7»… Многие были на грани банкротства или в стадии санации. Район немного вытягивают предприниматели. Что касается сельского хозяйства: если бы у местных руководителей был иной подход — не стремиться получать готовые оклады, а зарабатывать деньги, — тогда бы и безработицы, может, не было бы».

В основном жители выражают недовольство и ведут споры лишь между собой. «Это как кастрюля с крышкой: что-то в ней кипит, но пока не выкипело», — так характеризует настроения в обществе Петр Гузаевский. И спустя всего несколько часов его слова прекрасно иллюстрирует встреченный на улице Анатолий, который живет напротив ОАО «Завод Модуль» — преемника обанкротившегося предприятия «Модуль»: «Развалили район, а теперь еще тунеядство придумали вместо того, чтобы лучшее людям сделать. В газетах пишут, что у нас средняя зарплата 500 рублей — анекдот да и только. Если кто и работает здесь, то за копейки, остальные — кое-где ездят, как и мой сын», — мужчина матюгается, а на его глаза наворачиваются слезы.

Фото: nn.by

Латентное белорусскоязычие

Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Ганцевичи впервые, — большое количество белорусскоязычных вывесок на каждом углу: «Піцэрыя», «Дзіцячы свет», «Мясны», «Сузор’е» и др. Однако приподнятому настроению приходит конец, как только переступаешь порог магазинов и заведений общественного питания. Последних в Ганцевичах чуть более пяти: местные жалуются, что открыть здесь, например, ночной клуб не дают государственные монополисты. Но видя, что посетителей здесь не много и в обед, и в праздничный день вечером, понимаешь, что главная причина скудного выбора кроется в отсутствии спроса. Вне дома люди отмечают лишь свадьбы да поминки. А если их не планируется, то в барах отключают холодильники и отопление, чтобы хоть как-то экономить на содержании заведений.

Фото: nn.by

Если «поминки» можно справлять даже по некоторым городам, что и говорить о деревне. Особенным в Ганцевичском районе можно назвать агрогородок Люсино: здесь в 1902—1904 гг. Якуб Колас работал учителем и даже написал первую часть трилогии «На ростанях». Сейчас в Люсино даже работает кафе с одноименным названием, а в учреждении образования «Люсинский детский сад — средняя школа им. Якуба Коласа» открыт посвященный ему музей. Исторически эта школа с белорусским языком обучения, однако, как оказалось, все ограничивается белорусскоязычными учебниками.

Фото: nn.by

Фото: nn.by

«Школа была и остается белорусскоязычной. Но при официальном двуязычии ничего хорошего из этого не получается: никто качественно не знает ни русский, ни белорусский. Учителя читают по-белорусски, но в жизни, в коридорах употреблять те же слова не могут: высшее образование они получали на русском, а дома — в лучшем случае на трасянке разговаривают», — считает столяр и плотник Владимир Рылко, который, проявив гостеприимство, согласился быть нашим гидом по Ганцевичам.

Интересно, что предки Владимира участвовали в Слуцком вооруженном восстании (Ганцевичский район Брестской области граничит со Слуцким Минской области), а сам Рылко в 1994 году активно призывал голосовать за Зенона Пазняка. Рылко интересуется историей и каждую неделю старается возить свою семью на белорусскоязычную службу в костел в Ганцевичах. У Рылко — семеро детей! Для деревни он незаменимый специалист: ставит заборы, кроет крыши, строит бани, кладет печи.

Фото: nn.by

«Меня тоже хотели в тунеядцы записать. Но пожалели, поскольку у меня семеро детей. Да, теперь я официально в качестве предпринимателя не зарегистрирован, поскольку работа только сезонная, но я же покупаю продукты, заправляю машину — значит, пополняю бюджет налогами».

Фото: nn.by

Первые сведения о Люсине относятся к XVI в., эпохе ВКЛ. Когда-то здесь стояла униатская церковь, на месте которой теперь осталось лишь старое кладбище с валунами. Немало подвигов видели эти земли, однако, одним лишь историческим прошлым сыт не будешь. С получением статуса агрогородка Люсино должно было бы расцвести, но выходит наоборот. С каждым годом людей становится все меньше, дома пустеют.

«У нас пустует около 40 процентов домов! Добавьте сюда то, что многие злоупотребляют алкоголем, что много стариков, и представьте, что станет с Люсином через несколько лет» — говорит Владимир Рылко.