В Беларуси запретили игрушки с магнитами 1 19.03.2017, 11:47

Решение приняла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Некоторые виды игрушек запрещены теперь в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Беларуси. Такое решение приняла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщают belnovosti.by.

Решение касается продукции, в которой имеются магнитные элементы. С целью обеспечения безопасности запрещены к продаже игрушки, оснащенные сверхсильными магнитами. Как отметили в пресс-службе ЕЭК, данная мера обеспечит снижение угрозы здоровью малышей, исключив возможность проглатывания ими магнитов.

Кроме того, ЕЭК обнулил ставки ввозных пошлин на эфирные спирты и производные этих спиртов, которые применяются в странах ЕАЭС в обувной промышленности. Как пояснили в ЕЭК, это направлено на поддержку производителей, чьи затраты на закупку спиртов в последнее время выросли в 2,5 раза, что, соответственно, повлияло на цены производимой продукции. Таким образом, как полагают в ЕЭК, благодаря отмене ставок пошлин сократятся издержки предприятий и цены на обувную продукцию станут доступнее.