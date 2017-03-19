Тиллерсон: Трамп с нетерпением ждет поездки в Китай 19.03.2017, 11:59

Рекс Тиллерсон

Однако первым визит в США нанесет китайский лидер.

Президент Дональд Трамп с нетерпением ожидает возможности побывать в Китае и еще больше укрепить взаимопонимание между двумя странами, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по окончании переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщает русская служба ВВС.

Между тем, первым нанесет визит китайский лидер. Его приезд в Вашингтон ожидается в апреле.

Выйдя к прессе, Си Цзиньпин и Тиллерсон не скупились на взаимные любезности, но ничего не сказали о конкретных проблемах, в том числе торговле и ракетных амбициях Северной Кореи.

"Мы обоюдно надеемся на новую эру конструктивного развития отношений. Вы сказали, что они не могут быть иначе, как дружественными, и я это ценю", - заявил Си, обращаясь к собеседнику.

Во время предвыборной кампании Трамп резко критиковал Китай, в основном, за то, что Пекин, по его мнению, искусственно занижает курс своей национальной валюты, подрывая тем конкурентосопособность американских товаров.

3 декабря прошлого года Трамп говорил по телефону с президентом Тайваня Цай Инвэнь, чего хозяева Белого дома не делали несколько десятилетий.

По мнению наблюдателей, две крупнейшие и тесно взаимосвязанные экономики мира просто не могут позволить себе всерьез конфликтовать.

С начала года Дональд Трамп и Си Цзиньпин несколько раз общались по телефону.