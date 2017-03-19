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Гол белоруса признали лучшим в 18-м туре чемпионата Франции по гандболу

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  • 19.03.2017, 12:36
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Артем Королек, выступающий за «Сен-Рафаэль», сотворил настоящий шедевр.

Экс-игрок минского СКА забросил «Тулузе» через себя, сообщает Tribuna.com.

Похоже, вратарь даже не понял, что произошло. Бросок Артема не оказался незамеченным. Гол 21-летнего линейного признали лучшим в туре.

«Сен-Рафаэль» одержал победу со счетом 31:25 и с 33 очками после 18 туров делит третье место с «Монпелье».

Артем Королек в декабре 2016-го перебрался в «Сен-Рафаэль» из минского СКА сразу после матчей решающего раунда квалификации Кубка ЕГФ, где армейцы встречались именно с «Сен-Рафаэлем» и по сумме двух поединков уступили сопернику дорогу в групповой этап.

Судьба распорядилась так, что два из трех заключительных матчей за СКА 20-летний линейный провел против своей будущей команды. В двух этих встречах Королек забросил 12 мячей в ворота «Сен-Рафаэля».


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