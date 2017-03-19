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В Марьиной Горке случился масштабный пожар

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  • 19.03.2017, 13:14
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Столб дыма был виден за много километров.

По словам очевидцев, субботним днем в Марьиной Горке загорелся склад со стройматериалами. «Столб дыма был виден за много километров. Тушили очень долго», — сообщил в редакцию Onliner.by житель городка. Пожарным понадобилось больше часа, чтобы ликвидировать ЧП.

— В 13:20 поступило сообщение о пожаре на деревянном складе в Марьиной Горке по улице Новая Заря, — подтвердил информацию очевидцев официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий. — В 13:27 первое подразделение МЧС прибыло на место. Сотрудники увидели уже открытое горение (то есть позднее время сообщения о пожаре очевидно). Пожар ликвидировали в 14:40. В результате уничтожена шиферная кровля, повреждены стены и торговое оборудование. Пострадавших нет.

Как стало известно, склад арендовало общество с ограниченной ответственностью у индивидуального предпринимателя.


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