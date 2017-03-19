Норвежский проект позволяет подслушивать переговоры авиадиспетчеров и получать от этого удовольствие 1 19.03.2017, 13:23

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Фото с сайта exclusive.kz

В проект «Слушая облака» попали аэропорты и трех соседних с Беларусью стран.

С помощью проекта Listen to the clouds / «Слушая облака» разработчика из Норвегии http://listentothe.cloud можно послушать в реальном времени переговоры диспетчеров аэропортов со всего мира. Переговоры можно слушать одновременно с «амбиент» композициями, сообщает «Настоящее время».

Среди аэропортов, которые можно настроить к «прослушиванию» есть Россия, Казахстан, Латвия, Украина.