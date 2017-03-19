Россиянин пришел на «праздник» аннексии Крыма с плакатом «Пора уходить, Димон» 7 19.03.2017, 13:43

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Креативный плакат был продемонстрирован на концерте группы «Премьер-министр» в Вологде.

В Вологде на концерте группы «Премьер-министр» в честь присоединения Крыма к России полиция задержала активиста Игоря Филиппова с плакатом «Пора уходить, Димон», сообщает Newsvo.

Плакат Филиппова был сделан в стиле изображения, иллюстрировавшего расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» об усадьбах, яхтах и виноградниках премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Активиста отпустили спустя три часа, просто «взяв объяснения».

«Сотрудник полиции написал рапорт, весь отдел полиции посмеялся над тем, что происходит, но не более того. Ничего пока конкретно не сказали, предполагается «Нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий». Говорят, что там митинга-то никакого и не было. Видимо, обман зрения», - рассказал активист.