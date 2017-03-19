Восстание в Борисове 1 19.03.2017, 13:48

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На три дня, с 16 по 18 марта 1919 года, жители Борисова фактически свергли советскую власть в городе

16-18 марта 1919 состоялись антисоветские беспорядки в Борисове, известные как Борисовское антисоветское восстание, сообщает сайт Рады Белорусской Народной Республики.

Большевики пытались организовать мобилизацию местного населения на войну против Польши, а также начали реквизиции у местных жителей имущества и продовольствия на нужды Красной армии.

В ответ на это в Борисове начались беспорядки среди угнанных на мобилизацию жителей: были разгромлены советские органы власти, после чего люди разошлись по домам.

Лишь через несколько дней большевикам удалось снова восстановить в городе советскую власть.