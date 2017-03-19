Белорус Егор Шаранков покорил украинский «Голос» 19.03.2017, 13:59

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Белорус попал в команду солиста «5'nizzы» Сергея Бабкина.

18 марта стало известно, что 19-летний студент Университета культуры Егор Шаранков представит Беларусь в вокальном конкурсе «Славянского базара-2017», пишет nn.by.

Также Егор принимает участие в популярном украинском конкурсе «Голос краины». Его исполнение битловской Back in USSR просто шокировало и жюри, и зрителей.

Егор Шаранков попал в команду музыканта Сергея Бабкина. Сегодня станет известно, пройдет ли он в следующий этап конкурса.