Белорус Егор Шаранков покорил украинский «Голос»
- 19.03.2017, 13:59
Белорус попал в команду солиста «5'nizzы» Сергея Бабкина.
18 марта стало известно, что 19-летний студент Университета культуры Егор Шаранков представит Беларусь в вокальном конкурсе «Славянского базара-2017», пишет nn.by.
Также Егор принимает участие в популярном украинском конкурсе «Голос краины». Его исполнение битловской Back in USSR просто шокировало и жюри, и зрителей.
Егор Шаранков попал в команду музыканта Сергея Бабкина. Сегодня станет известно, пройдет ли он в следующий этап конкурса.