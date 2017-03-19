Налоговая Бобруйска предлагает «стучать» на соседей 20 19.03.2017, 14:10

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На некоторых местных интернет-ресурсах появилось любопытное объявление.

Налоговая инспекция по городу Бобруйску напомнило горожанам о том, что за коммерческую сдачу жилых и нежилых помещений физические лица обязаны уплачивать подоходный налог, сообщает «Бобруйский курьер».

После этого, в общем-то тривиального напоминания, последовала любопытная просьба: «Уважаемые жители города, если вам известны факты нелегальной сдачи внаем, в аренду жилых (нежилых) помещений без оформления договоров и уплаты налогов, вы можете сообщить об этом…» Далее следуют несколько телефонов налоговой службы.

«К слову, подобную же практику налоговики применяют и в других городах. И помощники у них, как правило, находятся… По ассоциации, отталкиваясь от генетической памяти беларусов, – как тут не вспомнить про «расстрельные» доносы сталинских времен… Разница лишь в одном – по нелегальным арендодателям будут «стрелять» «крупнокалиберными» штрафами, а не пулями», - отмечают журналисты издания.