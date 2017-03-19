Алесь Марочкин: Скоро 25 марта будет отмечаться как государственный праздник 19.03.2017, 14:30

Алесь Марочкин

Фото: svaboda.org

Художник уверен, что белорусский народ дождется своего дня.

Художник Алесь Марочкин, которому недавно сделали операцию на сердце, поблагодарил в «Фейсбуке» всех, кто помогал ему в трудный момент жизни:

«Дорогие друзья!

Так случилось, что проблемы с моим здоровьем стали известны части нашего общества. Многие сочувствовали мне, оказывали поддержку, приезжали в больницу. Выражаю благодарность всем, кто искренне хотел, чтобы я поскорее выздоровел ... Сейчас, слава Богу, я выхожу из этого состояния. Уже Игорь, мой сын, время от времени подвозит меня в мастерскую. Начинаю что-то рисовать на полотне. Это - моя терапия.

Иногда жизнь подает нам сигналы, которые мы не в силах своевременно осмыслить. Не поверите... Перед тем, как попасть в больницу, я смотрел фильм Кшиштофа Занусси «Serce na Dłoni», где главную роль исполнял Богдан Ступка. И вот тебе... Кадры фильма проявились в моей жизни.

Сказать, что это все в прошлом - не могу. Ведь теперь куда важнее для меня следовать рекомендациям врачей. А это диета, лекарства и так далее. Надо сказать спасибо докторам больницы, которые для меня сделали все возможное и невозможное. А это прежде всего хирург Спиридонов Сергей Викторович и анeстезиолог Шавриков Антон Александрович, палатный доктор Александр Владимирович Саевич, директор РНПЦ кардиологии Александр Геннадевич Мрочек. Благодаря этим талантливым врачам сложная операция прошла успешно.

Сейчас обо мне заботится семья моего сына Игоря. Повседневно чувствую их заботу. Вместе проводим много времени. Уже посещали выставки в Национальном художественном музее. Занимаемся скандинавской ходьбой. Палки в руки – и вперед, как правило 2 км в день.

Пишу эти строки в преддверии большого праздника Дня Воли 25 марта. Поздравляю всех вас. Верю, что придет время, и этот исторический день будет отмечаться, как государственный праздник. «Беларусь твой народ дачакаецца...», - писал Максим Богданович. Что-то будет!

С праздником! Жыве Беларусь!»