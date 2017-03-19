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Витебские чиновники потратят $500 тысяч на подсветку и утепление своего здания

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  • 19.03.2017, 14:46
Фото: vitebsk.cc

Работы будут финансироваться за счет налогоплательщиков.

Общество с дополнительной ответственностью «Стройинженерсервис» объявило тендер по выбору генподрядчика для капитального ремонта с модернизацией административного здания по улице Ленина, 10а в Витебске, пишут «Народные новости Витебска».

На ремонт здания статистического управления Витебской области потратят более миллиона рублей.

Ремонту подлежит водомерный узел здания, будет проведена тепловая модернизация и устроена архитектурная подсветка. Кроме того предполагается благоустройство прилегающей территории.

Согласно условиям тендера ремонтные работы должны начаться в апреле, а в эксплуатацию готовый объект примут в октябре. Ориентировочная стоимость ремонта и модернизации составляет 1 068 481 рублей. Финансироваться работы будут из республиканского бюджета.


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