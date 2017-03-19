Белорусская группа Agata сорвала овации в Варшаве 19.03.2017, 15:32

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Камеральный концерт арт-фолк дуэта Agata с успехом прошел в столице Польши.

Камеральные концерт белорусского арт-фолк дуэта Agata собрал несколько десятков зрителей в Варшавском клубе «Склад Бутылок». Выступление артистов и продолжительные овации публики в очередной раз подтвердили большой интерес к белорусской фолк-музыке за рубежом, сообщили Charter97.org организаторы концерта.

Agata в своих аранжировках выносит народные песни за рамки стандартных интерпретаций. Композиции дуэта представляют сочетание фольклора с современными музыкальными стилями. Обрядовые напевы и дохристианские песни Белосточчины и Полесья в исполнении артистов позволяют посмотреть на народную музыку с новой перспективы.

Артисты и организаторы надеются, что белорусские концерты станут прочной составлющей варшавского культурной жизни.