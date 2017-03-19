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Житель Слонима: Вся власть сошла с ума!

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  • 19.03.2017, 15:50
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Рассерженный слонимчанин лаконично и четко выразил отношение народа к власти.

Сегодня сотни жителей Слонима вышли на Марш рассерженных белорусов в своем городе. Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию с акции.

К простестующим вышла зампредседателя Слонимского райисполкома и попыталась говорить с людьми об имеющихся в службе занятости «вакансиях». Рассерженный слонимчанин быстро осадил чиновницу:

«Какие там у вас вакансии? Зарплата – 200 рублей. И квартплата у меня – 200 рублей. Как можно выжить, объясните? У моей жены пенсия – 170 рублей! Я работаю в России, мне там тоже не всегда платят.

Как выжить, объясните? Мне кажется, у вас (чиновников – ред.) полностью вот что (крутит пальцем возле виска – ред.). Вы сошли с ума – все. Вся власть сошла с ума! Я отвечаю за свои слова, пусть меня хоть здесь расстреляют. Вот вам (властям – ред.) мой ответ!»


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