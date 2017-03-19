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«Нужно выбирать: либо хлебушек кушать, либо лекарства купить»

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  • 19.03.2017, 15:59
  • 8,393

Жительница Слонима рассказала о катастрофическом состоянии людей в городе.

«Если раньше за эту пенсию можно было прожить, то теперь ее не хватает. Нищенская пенсия. Нужно выбирать: либо хлебушек кушать, либо лекарства купить. А что с нашими детьми будет? До чего докатились! Cтыдно до боли, стыдно за нашу страну! Что нас ждет еще в будущем? Что ждет наших детей? Нищета? Что мы оставляем после себя? Зарплату в 200 рублей? Проживут они, семьи создадут? Придумали этот декрет, откуда человек неработающий найдет эти деньги? Помимо декрета еще вопросов уйма, но этот указ затронул всех! Лукашенко когда принимал присягу в 1994 году руку положил на Конституцию или на декрет? Что важнее, декрет или Конституция?», - рассказала жительница Слонима.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в Слониме.


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