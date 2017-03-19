Барановичи: Встретимся 25 марта в Минске 16 19.03.2017, 16:00

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Десятки жителей Барановичей вышли на площадь в центре города.

Несмотря на превентивные задержания руководителей, акция протеста началась в 16.00 на площади Ленина.

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию с Марша протеста в Барановичах.

17.25

Акция закончилась. Спасибо, что были с нами! Следующая акция состоится 25 марта в Минске, 26 марта - в регионах.

17.10

На центральной площади города никого не остается, люди ушли по своим делам, сообщает intex-press.by. Всего на акцию протеста 19 марта в Барановичах пришло более 70 человек.

17.05

«Ну, что тут стоять еще? Пора расходиться», – говорит, один из пришедших мужчин, сообщает intex-press.by.

Все соглашаются и быстро уходят. Многие говорят на прощание друг другу: «До встречи 25-го марта».

16.50

Собравшиеся жалуются на отсутствие работы и низкие зарплаты.

Женщина рассказывает, что работает социальным работником, получает 170 рублей. Выручают подруги, которые предлагаю различные подработки. «Если бы не они, дети мои сдохли бы давно!», – говорит она.

Звучат предложения идти к налоговой, все соглашаются, но остаются стоять.

16.55

Люди постепенно расходятся. Остаются, несколько десятков, в основном пожилого возраста. Они продолжают обсуждать экономическое состояние страны, а также задержание лидеров оппозиции, сообщает intex-press.by. «Никакой свободы не осталось. Мы вот тут «ныкаемся» как преступники», – произносит кто-то.

16.47

Несколько десятков человек самоогранизовались в группу и обсуждают декрет №3 и обещание Лукашенко «всех трудоустроить».

16.45

Люди в Барановичах не расходятся, уже собралось около 50 человек, но без речей и организаторов. Один из участников, Сергей Говша сказал «Радыё Свабода», что митинга не будет. Люди просто поговорят между собой. Очень много милиционеров.

16.40

Люди продолжают просто стоять просто обсуждая в небольших группах.

Один из пришедших мужчин рассказал Intex-press, что накануне написал от руки и расклеил на Северном несколько десятков листовок с призывом прийти на митинг. По его словам, к ему уже подходили милиционеры в штатском и просили уйти с площади. Он отказался, они отошли в сторону.

16.20

Люди просто стоят небольшими группами и чего-то ждут. Одна женщина рассказала Intex-press, что узнала о «марше нетунеядцев» из интернета, пришла поддержать, а организаторов нет. Напомним, что сегодня утром Николай Черноус, один из тех, кто анонсировал мероприятие, был задержан милицией на рабочем месте и доставлен в ГОВД «для беседы».

16:15

В Барановичах несколько десятков человек сейчас находится на площади Ленина.

16.05

В Барановичах превентивно задержали оппозиционных активистов

На выходе из дома утром 19 марта был задержан барановичский активист профсоюза РЭП Григорий Грык.

О задержании он успел сообщить правозащитнику Сергею Говше. Тот рассказывает: «Он успел мне сообщить, что захват совершили майор Барановичского ГОВД Кученко Антон Александрович и Потоцкий Руслан Викторович по приказу руководства ГОВД».

Позже был задержан активист Партии БНФ Николай Черноус-старший.

Телефон Григория Грыка сейчас не отвечает.