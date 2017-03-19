Штайнмайер официально вступает в должность президента Германии 1 19.03.2017, 16:07

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Сегодня Йоахим Гаук передаст свои полномочия президента Германии бывшему главе МИДа Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Избранный президент Германии, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня, 19 марта, официально вступает в должность, передает liga.net.

Традиционно предшественник, Йоахим Гаук, передаст полномочия в президентском дворце Бельвю в Берлине. В ней примут участие жены политиков - будущая первая леди Эльке Бюденбендер и супруга Гаука Даниэла Штадт.

После церемонии Гаук покинет дворец.

Место Штайнмайера в МИДе занял его коллега по СДП Зигмар Габриэль.

Президент Германии избирается Федеральным собранием в Бундестаге сроком на пять лет. Допускается только одно переизбрание.

Среди официальных функций президента - выдвижение кандидата на должность федерального канцлера.

Штайнмайера избрали двенадцатым президентом ФРГ месяц назад.