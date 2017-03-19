Руководитель сельской администрации рылся в женском белье 18 19.03.2017, 16:25

14,215

Обыск без санкции прокурора в доме жительницы Синкевичей устроил председатель Синкевичского сельисполкома Валерий Красникевич.

- Он (председатель Синкевичского сельисполкома Валерий Красникевич - Прим.) пришел ко мне в дом с двумя мужчинами в гражданской одежде, открывал шуфляды комода с моим бельем, рылся там. Затем проверял, что находится в холодильнике, - об этом media-polesye.by рассказала жительница Синкевичей, подруга Александра Невдаха, накануне помещенного в ИВС Лунинецкого РОВД.

Женщина указала непрошенному гостю на то, что такие действия неправомерны, на что тот ответил, мол, куда он хочет, туда и может залазить.

Женщина просила не афишировать данный факт, поскольку, по ее словам, руководитель местного сельисполкома пригрозил ей, чтоб молчала и не совала нос, куда не надо, упомянув при этом, что у нее есть дочь.