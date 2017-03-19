«Исцели землю от гнили!»2
- 19.03.2017, 16:31
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Активистка из Слонима обратилась к участникам акции в стихотворной форме.
«Почему к нам в город приезжают руководить воры? Приехал директор мясокомбината, наворовал и смылся!», - рассказала участница акции и зачитала стих:
«За народ свой оскорбленный, за зажатые права,
Да за труд неоцененный, где трудяга трынь-трава!
С золотою был душой, а сейчас он – безработный,
«Пусть он катится на склон, нам на кой его заботы»!
Он пришел искать работу, встретил мэр и снял очки,
«Дать работу идиоту?», - его расширились зрачки.
У государства нет работы, частников всех загребли,
Государственные заботы c дымкой серой заплыли.
Сидит мэр-многолетка, деньги он гребет:
«Не хватало мне с ним бед, пусть как хочет – так живет».
Раньше было все иначе, человек был человек,
Его труд был оплачен, защищен он был навек.
А сейчас сидит дедкок, кем дедуля защищен?
Молодежь кайфуй, колись, нет работы – подыхай!
Хочешь – в пекло катись, в казино иди играй.
Cтарики все захватили, старикашки на подхвате,
А молодежь – загубили, плохо – так томитесь в казимате.
Вся в могилах земля наша, да в крестах могилы,
На крестах друг-друга краше – молодые, полны силы!
Алчность, зло все побеждает, слишком много сатанистов,
Зло добро убивает, где народ ты бескорыстный!
Я прошу Господь тебя, не теряй ты силы,
Я прошу тебя любя, исцели землю от гнили!»
Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в Слониме.