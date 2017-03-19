«Исцели землю от гнили!» 2 19.03.2017, 16:31

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Активистка из Слонима обратилась к участникам акции в стихотворной форме.

«Почему к нам в город приезжают руководить воры? Приехал директор мясокомбината, наворовал и смылся!», - рассказала участница акции и зачитала стих:



«За народ свой оскорбленный, за зажатые права,

Да за труд неоцененный, где трудяга трынь-трава!

С золотою был душой, а сейчас он – безработный,

«Пусть он катится на склон, нам на кой его заботы»!





Он пришел искать работу, встретил мэр и снял очки,

«Дать работу идиоту?», - его расширились зрачки.

У государства нет работы, частников всех загребли,

Государственные заботы c дымкой серой заплыли.





Сидит мэр-многолетка, деньги он гребет:

«Не хватало мне с ним бед, пусть как хочет – так живет».

Раньше было все иначе, человек был человек,

Его труд был оплачен, защищен он был навек.





А сейчас сидит дедкок, кем дедуля защищен?

Молодежь кайфуй, колись, нет работы – подыхай!

Хочешь – в пекло катись, в казино иди играй.





Cтарики все захватили, старикашки на подхвате,

А молодежь – загубили, плохо – так томитесь в казимате.

Вся в могилах земля наша, да в крестах могилы,

На крестах друг-друга краше – молодые, полны силы!





Алчность, зло все побеждает, слишком много сатанистов,

Зло добро убивает, где народ ты бескорыстный!

Я прошу Господь тебя, не теряй ты силы,

Я прошу тебя любя, исцели землю от гнили!»





Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в Слониме.