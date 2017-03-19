Россельхознадзор ограничит ввоз говядины из-под Могилева 2 19.03.2017, 16:48

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Фото с сайта glavlist.ru

Ведомство обвиняет белорусскую сторону в ввозе в РФ украинской говядины под видом белорусской.

Это связано с неоднократно выявляемыми случаями ввоза из этого региона украинской говядины под видом белорусской.

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям попросит ограничить поставки говядины из Могилевской области Беларуси. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в межрегиональном управлении ведомства.

«Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям будет ходатайствовать перед Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) о возможности введения ограничительных мер в отношении поставок из Могилевской области сырья животного происхождения, в частности говядины», - сказали в управлении.

Это связано с неоднократно выявляемыми случаями ввоза из этого региона Беларуси украинской говядины под видом белорусской, пояснила ТАСС представитель управления Светлана Земченкова.

В частности, 18 марта в Брянской области была обнаружена партия говядины весом более 34 тонн. Согласно ветеринарным сертификатам, мясо произведено в Могилевской области, но в ходе досмотра были обнаружены следы срезов ветеринарных клейм, рассказала собеседница агентства.

«Это свидетельствует о явном сокрытии происхождения мясного сырья, при этом импорт украинской говядины в Беларусь, в том числе в Могилевскую область, осуществляется на достаточно высоком уровне, что вызвало вопросы об истинном происхождении мяса», - добавила он.

Похожий случай произошел 19 марта под Смоленском - местная таможня остановила автомобиль с 16 тоннами говядины, произведенной, согласно документам, также на могилевском предприятии. При этом ветеринарные клейма также были срезаны.

Земченкова рассказала, что с начала февраля, когда были ограничены поставки говядины из Минской области, резко вырос ввоз мяса из-под Могилева. Рост составил 30%, при этом за тот же период почти 30% могилевской говядины было забраковано российскими контролерами из-за срезанных клейм, микробиологических показателей и по другим причинам. Всего с начала февраля на российский рынок в Брянской и Смоленской областях было не допущено более 140 тонн говядины из Могилевской области.

С 6 февраля Россия запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области из-за поставок белорусскими предприятиями в Россию запрещенной к ввозу украинской и европейской продукции. По данным Россельхознадзора, Беларусь реэкспортировала в РФ минимум 15 тысяч тонн украинской говядины в 2016 году. Одним из признаков реэкспорта в ведомстве назвали срезы ветеринарных клейм.