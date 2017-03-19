Участник акции в Слониме: Те, кто молился на него как на икону, сейчас просят у людей прощения 8 19.03.2017, 17:02

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На улицы выходит бывший электорат Лукашенко.

«Мэр ничего не решает, решается все наверху. Лукашенко все решает уже 23 года. И до чего он дорешался? До того, что толпы людей начали выходить на улицы в разных городах. Люди не могут жить в таких условиях. Cами все сегодня видели, резолюцию мы приняли, надеюсь у местных властей хватит совести ее передать наверх. Все дорожает, заработки уменьшаются, людей заставляют идти в отпуска. Такая ситуация не только в Слониме, но и в других городах Беларуси. Если власть не прислушается – у народа кончится терпение. 23 года терпят, сколько можно? C самого начала ему еще верили, а теперь сами посмотрите. Те кто за него голосовал, прощение просят. И это те, кто его на его портрет, как на икону молились. Просят прощение перед своими детьми и внуками за это. Даже среди моих знакомых, те кто за него двумя руками в свое время голосовал, теперь говорят, что очень сильно ошиблись в свое время», - рассказал участник акции в Слониме.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции в Слониме.