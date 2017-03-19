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«Гнать в шею этих «мэров» и никому не верить!»

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  • 19.03.2017, 17:17
«Мэр» Слонима Олег Таргонский

В Слониме сразу после окончания митинга у здания горисполкома задержан активист Виктор Марчик.

Об этом сайту Charter97.org сообщил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Напомним, сегодня на митинг к людям вышел председатель Слонимского горисполкома Олег Таргонский и пообещал «разобраться» в проблемах.

В акции протеста в Слониме приняли участие несколько сотен человек.

«Гнать в шею этих «мэров» и никому не верить!», - сказал Геннадий Федынич.


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