«Гнать в шею этих «мэров» и никому не верить!»20
- 19.03.2017, 17:17
В Слониме сразу после окончания митинга у здания горисполкома задержан активист Виктор Марчик.
Об этом сайту Charter97.org сообщил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.
Напомним, сегодня на митинг к людям вышел председатель Слонимского горисполкома Олег Таргонский и пообещал «разобраться» в проблемах.
В акции протеста в Слониме приняли участие несколько сотен человек.
«Гнать в шею этих «мэров» и никому не верить!», - сказал Геннадий Федынич.