«Гнать в шею этих «мэров» и никому не верить!» 20 19.03.2017, 17:17

«Мэр» Слонима Олег Таргонский

В Слониме сразу после окончания митинга у здания горисполкома задержан активист Виктор Марчик.

Об этом сайту Charter97.org сообщил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Напомним, сегодня на митинг к людям вышел председатель Слонимского горисполкома Олег Таргонский и пообещал «разобраться» в проблемах.

В акции протеста в Слониме приняли участие несколько сотен человек.

«Гнать в шею этих «мэров» и никому не верить!», - сказал Геннадий Федынич.